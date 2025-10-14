Tadej Pogacar revela el infierno que vivió durante el Tour de Francia: "Simplemente mi cuerpo se apagó"

Tadej Pogačar cruza la meta como ganador de la 13ª etapa del Tour. Redes Sociales Redes Sociales

Tadej Pogacar ha cerrado 2025 como la temporada más exitosa de su carrera, conquistando 20 victorias, incluidas su cuarto Tour de Francia tras dos años de dominio danés.​

Sin embargo, en el podcast Tour 202, el esloveno desveló su momento más crítico del año: el colapso físico y mental que casi le costó la ronda gala.​

El caos comenzó tras la etapa del Mont Ventoux, cuando aparecieron severos dolores de rodilla que transformaron su liderazgo en una pesadilla y le hicieron dudar completamente de su continuidad.​ "Al día siguiente, con la llegada a La Plagne, hacía un frío terrible y mi cuerpo simplemente se apagó", confesó el esloveno.

Su organismo entró en modo defensivo total: "Retenía líquidos, estaba en shock. Me sentí completamente fuera de sitio, agotado física y mentalmente", reveló sin filtros el campeón mundial.​

"Llegué a pensar en bajarme de la carrera", reconoció Pogacar con honestidad, revelando la magnitud de una crisis personal que podría haber truncado definitivamente su temporada.​

El aspecto mental fue igual de devastador que el físico: "Estaba saturado. No me encontraba bien ni de cuerpo ni de mente. Estaba completamente harto de todo".​

El malestar coincidió con uno de los tramos más exigentes del Tour de Francia, precisamente donde muchos campeones históricos han dejado definitivamente sus ambiciones por el camino.​

El ciclista esloveno describió su estado como un completo desajuste entre cuerpo y mente, una desconexión que le hizo plantearse seriamente el abandono en plena lucha.​ Logró sobreponerse milagrosamente y conservar el maillot amarillo hasta París, donde rubricó su cuarta corona con una exhibición memorable.​

"Todo el mundo que ha hecho una grande sabe perfectamente lo que es el desgaste brutal. Ya en la primera semana sientes el cansancio acumulado", reflexionó.​ "Es llegar imposible fresco al final de una gran vuelta, y más aún en el Tour de Francia", confesó el campeón, ofreciendo una perspectiva única.​

Tras superar este momento crítico demoledor, Pogačar completó una temporada histórica convirtiéndose en el primer ciclista en hacer podio en los cinco monumentos de una temporada.​