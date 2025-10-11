Tadej Pogacar firma su quinta victoria seguida en el Giro de Lombardia y conquista su décimo Monumento

Tadej Pogacar sigue rompiendo marcas y escribiendo su propia historia. Nadie antes había conquistado cuatro veces el monumento lombardo, y él ya suma cinco victorias consecutivas.

Superó al italiano Alfredo Binda y se igualó con la leyenda Fausto Coppi, quien alzó los brazos en cinco ocasiones entre 1946 y 1954. Además, el esloveno se convirtió en el primer ciclista de la historia en subir al podio en los cinco monumentos en una misma temporada.

Con esta hazaña, Pogacar cerró su brillante 2025 conquistando la última clásica del calendario: la 119ª edición del Giro de Lombardía, un recorrido de 241 kilómetros entre Como y Bérgamo, con 4.400 metros de desnivel acumulado.

𝑳𝑨 𝑸𝑼𝑰𝑵𝑻𝑨 𝑺𝑰𝑵𝑭𝑶𝑵𝑰́𝑨 🎻



Tadej Pogacar alcanza el registro de Fausto Coppi con su quinto triunfo consecutivo en Lombardía.



📺🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #ILombardia pic.twitter.com/u2JvQlfnsS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 11, 2025

Su temporada ha sido de otro planeta: triunfó en la Strade Bianche, el Tour de Flandes, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Critérium del Dauphiné, el Tour de Francia, el Mundial de Ruta, el Europeo de Ruta y los Tres Valles Varesinos. A esa colección añadió ahora otro monumento, completando un año digno de los libros de historia.

Pogacar cruzó la meta en 5 horas, 45 minutos y 53 segundos, tras una carrera sin sobresaltos ni oposición real. Llegó solo, ovacionado por el público bergamasco, con casi dos minutos de ventaja sobre Remco Evenepoel y más de tres sobre Michael Storer.

Isaac del Toro firmó una destacada quinta posición, mientras que el colombiano Egan Bernal fue octavo. El mejor español, Ion Izaguirre, concluyó decimotercero.

Pello Bilbao, protagonista

Desde el inicio, Pogacar se mostró tranquilo ante las fugas. Dejó hacer al grupo escapado en el rompe piernas característico del Lombardía, que incluía ascensos a Madonna del Ghisallo (8,8 km al 3,9%), Roncola (9,4 km al 6,6%, con rampas al 17%), Berbenno (6,8 km al 4,6%), Passo della Crocetta (11 km al 6,2%) y Zambla Alta (9,8 km al 3,3%).

Entre los valientes figuró Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), muy activo durante buena parte del recorrido. También el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling), que protagonizó una de las imágenes del día al colocarse una zapatilla nueva en pleno descenso del Ghisallo tras una caída.

Sin embargo, el más decidido fue el estadounidense Quinn Simmons (Lidl-Trek), que se lanzó en solitario y llegó a disfrutar de más de un minuto sobre Bilbao y tres sobre el pelotón, donde rodaba Pogacar, a las puertas del penúltimo puerto.

Se acabó la carrera.

Empezó el show.



Lo de Tadej Pogacar en #ILombardia.

La calma duró hasta el Passo di Ganda (9,6 km al 7,1%), último gran ascenso. A falta de 40 kilómetros, Pogacar vació los bidones, se colocó en cabeza y lanzó su ataque demoledor. En apenas cuatro kilómetros cazó a Simmons y lo dejó atrás con una facilidad pasmosa. La carrera, en ese instante, quedó sentenciada. Nadie pudo seguir su ritmo.

El descenso fue un trámite para el esloveno, aunque con susto para el ecuatoriano Richard Carapaz, que sufrió una caída sin consecuencias graves.

Entre aplausos y vítores, Pogacar se dio un baño de masas en las calles de Bérgamo antes de levantar los brazos, una imagen ya habitual pero nunca menos impresionante. Cinco Lombardías consecutivas, igualando a Coppi, tres monumentos en una sola temporada y otra demostración de fuerza que agranda su leyenda.