Un ciclista del equipo Israel, alto y claro en su 'venganza' contra sus detractores: "Esto es para todos ustedes..."

Los ciclistas del Israel-Premier Tech han sufrido momentos muy complicados en los últimos meses. Desde que las protestas propalestinas se fueron sucediendo en diferentes carreras, el ambiente fue cada vez más hostil tanto con el equipo como con los propios corredores, y ahora uno de ellos se ha desahogado.

Se trata de Oded Kogut. El corredor israelí se despachó a gusto en sus redes sociales después de conseguir una importante victoria en el Tour de Croacia.

"A todos nuestros detractores, o a todos aquellos que pensaron en expulsarnos de este deporte… Esto es para ustedes, de todo corazón", escribió en sus redes sociales acompañado de varias imágenes suyas celebrando el triunfo.

Kogut, sprinter del conjunto israelí, se adjudicó la sexta y última etapa de la carrera croata en una llegada masiva marcada por el mal tiempo. Bajo la lluvia y en condiciones peligrosas, se impuso a Paul Magnier, el gran favorito, y a otros rivales importantes como Danny Van Poppel y Ben Turner.

Cuando se vio ganador, el corredor soltó las manos del manillar y enseguida se señaló con mucha rabia el nombre y el patrocinador del equipo. Quiso reivindicar de esta manera al equipo Israel-Premier Tech, que ha experimentado varios capítulos desagradables en los últimos meses por la situación en Gaza.

El mensaje de Oded Kogut en sus redes sociales fue más amplio, y volvió a poner en relieve a su equipo: "No podría pedir un mejor final para esta carrera por Croacia que una victoria con el mejor equipo y con mi familia para celebrarlo", aseveró en su publicación.

"Gracias a los chicos del Israel-Premier Tech, no hubiera sido posible sin vosotros, corredores, directores, mecánicos y staff", completó en su mensaje el ciclista israelí.

Israel-Premier Tech cambiará de piel

Esta reivindicación llegó apenas unas horas antes de que el equipo Israel-Premier Tech anunciara oficialmente que cambiará su nombre y su imagen después de lo sucedido en las últimas semanas.

l equipo ciclista dejó claro en su comunicado que "siempre ha sido un proyecto deportivo", y sacó pecho de sus numerosos éxitos sobre la carretera en los últimos años. Hitos como ganar etapas en el Tour de Francia o recuperar la categoría WorldTeam.

No ocultó el Israel-Premier Tech, sin embargo, que los últimos meses han sido complicados por las crecientes protestas propalestinas en las carreras: "Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus ciclistas y personal durante un período increíblemente difícil".

El equipo ciclista dejó claro que "los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio", así que han preferido ceder para darle viabilidad a la estructura.

El comunicado recalcó la intención de alejarse de la actual identidad israelí del equipo, algo que consideran como un "sacrificio" para "asegurar el futuro del equipo".

Por otra parte, Sylvan Adams, el multimillonario dueño del equipo y simpatizante abierto de Netanyahu, "decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo". El canadiense se centrará en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial.

En los últimos meses se han recrudecido las protestas propalestinas en las carreras en las que participaba el equipo Israel-Premier Tech. En La Vuelta se produjeron graves disturbios, especialmente en la etapa final de Madrid, y recientemente en Italia la organización del Giro dell'Emilia decidió revocar su invitación, ya que ellos, al contrario que La Vuelta, sí podían hacerlo.