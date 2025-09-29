El mejor Mundial para el ciclismo español: cuatro medallas y la nueva generación de oro que asegura el futuro

Son los mejores Mundiales de ciclismo que se hayan visto para España en términos globales. Quizás falte el brillo del arcoíris de Alejandro Valverde en 2018 o el de Joane Somarriba en 2003, pero nunca antes la expedición española había firmado una actuación tan completa en conjunto.

Cuatro medallas tienen la culpa de ello, la mayoría de ellas en las categorías inferiores y todas en la modalidad femenina. Desde el impresionante oro de Paula Ostiz en júnior, pasando por su plata en la contrarreloj, hasta el bronce de Paula Blasi en sub23 y el increíble de Mavi García en élite.

Nunca antes España había conseguido tantas medallas en un Mundial de ciclismo en ruta, y bien podían haber sido más si los chicos, especialmente el júnior Benjamín Noval, hubieran tenido una pizca más de suerte.

Paula Ostiz con el oro y Mavi García con el bronce. RFEC

Este Mundial de Ruanda deja una lectura muy esperanzadora para el ciclismo español. Sumido casi en una eterna pregunta sobre el relevo generacional desde hace años, los jóvenes han demostrado que vienen pisando fuerte y que pintan un futuro de lo más prometedor.

España va camino de recuperar ese estatus que parece haber perdido en los últimos tiempos en el mapa internacional. Hay deportistas buenísimos en ciernes que, por supuesto, deben pulir muchas cosas, pero que sin duda permiten ilusionar a cualquiera.

Paula Ostiz, la estrella

España tiene un diamante en bruto con Paula Ostiz. A sus 18 años, la navarra se marchó de Ruanda con un arcoíris y una medalla de plata en la categoría júnior. Conviene ponerlo en relieve, porque eso supone un dominio espectacular en la categoría.

La joven ciclista del equipo Movistar Team le dio el único oro a la expedición española en la prueba en ruta. Tras una carrera magistral en la que derrochó energía en un circuito tan duro, tuvo el olfato y las fuerzas suficientes como para imponerse en el sprint reducido. Un arcoíris conmovedor.

🌈🥇¡CAMPEONA DEL MUNDO!



🇪🇸 Paula Ostiz remata la faena en la recta final y logra un histórico arcoíris en la prueba junior femenina#Kigali2025 #LaCasaDelCiclismo

Pero no sólo fue eso. Cuatro días antes también se exhibió en la modalidad de contrarreloj. No pudo acercarse a la campeona neerlandesa, pero fue la mejor del resto y se colgó una medalla de plata que ya por entonces le supo a lo mejor que podía imaginar.

La otra medalla en las categorías inferiores la puso Paula Blasi. Su carrera fue una auténtica montaña rusa. Llegó a pensar en abandonar cuando se vio lejos de las medallas, pero supo reaccionar para llegar al final con las mejores.

Con el oro y la plata lejos, el bronce se decidió en un sprint a tres bandas. No sabe todavía muy bien cómo, pero sacó fuerzas para remontar y cruzar la meta en la tercera posición. Enseguida se llevó la mano a la cara, síntoma de incredulidad.

Mavi García, inmortal

La otra gran noticia que dejó este Mundial de Ruanda para el ciclismo español la puso sin duda Mavi García. Se plantó en la carrera élite siendo la ciclista más veterana de todo el pelotón, pero volvió a demostrar que sus 41 años son tan sólo algo que se refleja en su DNI.

Mavi está más en forma que nunca y así lo demostró en la prueba en ruta. Si lo sucedido el año pasado en París 2024 fue conmovedor, lo de Kigali ya no tiene explicación.

Estuvo siempre entre las mejores durante el durísimo recorrido y aguantó hasta el final con opciones de todo. El muro final le hizo atravesar un instante de dudas, pero se sobrepuso de una forma espectacular para terminar entrando en tercera posición. Su primera medalla mundialista.

Con esto Mavi le puso la guinda a su mejor temporada como profesional. Sí, su mejor temporada con 41 años. La cerrará con un bronce en el Mundial y con una victoria de etapa en el Tour de Francia, los dos mejores éxitos de su carrera.

Faltó una pizca de suerte

Fueron cuatro medallas, pero bien pudieron ser algunas más si la suerte no hubiera sido tan esquiva en momentos críticos. De ello puede dar fe sobre todo Benjamín Noval, que cuando olía el oro se topó con una absurda caída que le apartó de todo.

Sucedió en la prueba en ruta júnior. España corrió a lo grande y encauzó al carrera con una actuación sensacional de Javier Cubillas. El remate lo iba a poner a lo grande Benjamín Noval, que demostró una madurez fuera de lo común.

𝐂𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐄𝐍𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎́ 𝐄𝐋 𝐎𝐑𝐎 🥇



El británico Hudson, campeón del mundo júnior por delante del francés Blanc y del polaco Jackowiak. Lástima enorme la caída de Benjamín Noval cuando peleaba absolutamente por todo 🚴 #Kigali2025 #LaCasaDelCiclismo

Iba en persecución del británico Hudson y daba la impresión de que cuando llegara a su altura le iba a ajusticiar para quedarse con el arcoíris, pero una mirada atrás inoportuna le hizo estrellarse contra las vallas y decir adiós a todas sus posibilidades. Era una medalla segura.

En la categoría sub23 España firmó tres ciclistas dentro del top10 y muy cerca de las medallas. Héctor Álvarez fue cuarto, Pau Martí sexto y Adrià Pericas noveno. Una demostración de poderío en conjunto.

La baza de Juan Ayuso

En el plato principal de este Mundial España se marchó de vacío. En la prueba en ruta élite masculina el arcoíris fue para Pogacar, la plata para Evenepoel y el bronce para Healy. Nombres del más alto nivel que no fallaron.

Allí estuvo peleando Juan Ayuso. De hecho, llegó a emocionar en el momento en el que aguantó el ataque de Tadej Pogacar a más de 100 kilómetros para la meta. Por un instante se llegó a visualizar peleando mano a mano con su todavía compañero de equipo, pero terminó sucumbiendo.

Eso sí, Ayuso no bajó los brazos del todo y terminó en octava posición. Un resultado aceptable con todos los condicionantes que hubo en el equipo, por ejemplo con la caída temprana de Marc Soler o la enfermedad de Romeo, y para una temporada extraña para él en lo personal.

#Kigali2025 | Alejandro Valverde valora positivamente su primera experiencia mundialista como seleccionador, con Juan Ayuso concluyendo 8º tras una durísima cita 🌈



🎙️"Tenemos que estar contentos. Ha sido un Mundial muy exigente, se ha llegado de uno en uno..."… pic.twitter.com/BrM4NK62P2 — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) September 28, 2025

"Creo que tenemos que estar contentos, ha sido un Mundial muy exigente en el que se ha llegado de uno en uno", comentó Alejandro Valverde en su primera experiencia como seleccionador nacional.

El Mundial deja una lectura muy positiva para el ciclismo español, sobre todo en clave de futuro. Tres medallas en categorías inferiores que permiten mirar a los años venideros con mucha ilusión. El contrapunto del bronce de Mavi, que a sus 41 años sigue mejorando como ciclista.