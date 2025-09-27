La española Paula Ostiz es campeona del mundo: se cuelga el oro en la ruta júnior del Mundial de ciclismo

La española Paula Ostiz ha logrado la medalla de oro en el Mundial Júnior en línea disputado este sábado en Ruanda, la segunda de las medallas que obtiene la navarra en estos campeonatos y la tercera de su carrera.

Ostiz, cuyas dos preseas previas fueron de plata, se impuso con enorme autoridad en el sprint del grupo de cinco corredoras que llegaron por delante a la línea de meta de Kigali, entre las que obtuvieron las otras dos medallas la italiana Chantal Pegolo, plata, y la suiza Anja Grossmann, bronce.

La corredora española completó los 74 km de carrera en 2 horas, 9 nueve minutos y 19 segundos, a un promedio de 34,334 km/hora.

🌈 ¡Paula Ostiz!



A la espera de lo que hagan los mayores hoy y mañana, el balance de España en Ruanda está siendo espectacular con las categorías inferiores.



Ayer se fueron dos medallas por la mínima y aquí está el oro de Paula. ¡Genial! 👏

pic.twitter.com/LjXyeCKygl — Alberto Marcos Gallego (@albermg) September 27, 2025

