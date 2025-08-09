El último gran cambio del Lidl-Trek, el equipo de moda del ciclismo mundial: "Nos ayuda a mantener nuestro espíritu"

El equipo ciclista Lidl-Trek ha dado un paso más en su crecimiento y se ha unido a CRIVIT, marca de ropa y equipamiento deportivo. De esta forma, ambas compañías continúan su colaboración en un año que está siendo muy exitoso para el conjunto estadounidense.

Los americanos están realizando su mejor temporada hasta la fecha y esta noticia supone otro motivo de celebración. A partir de ahora, CRIVIT equipará a los corredores profesionales con ropa del equipo para su uso fuera de las carreras.

Además, será una marca de apoyo no solo en su preparación para los entrenamientos y las competiciones, sino también en su función de modelos a seguir como promotores de un estilo de vida activo.

Con este patrocinio, CRIVIT pretende inspirar a todo el mundo a llevar un estilo de vida activo para mejorar su bienestar, una parte esencial de la misión de la marca. Esta colaboración no se centra únicamente en el rendimiento el día de la carrera, sino en lo que ocurre cuando desaparece la presión y los pedales siguen girando.

Por ello, CRIVIT proporciona a Lidl-Trek ropa del equipo para su uso fuera de las carreras y las camisetas también llevan el logotipo de la marca en las mangas para mostrar la colaboración de forma destacada.

Llegada a la élite

Actualmente, Lidl-Trek es uno de los equipos más exitosos del pelotón y cuenta en estos momentos con tres plantillas: masculina, femenina y de desarrollo. Está formado por 65 ciclistas de 20 nacionalidades diferentes que participan regularmente en carreras ciclistas de renombre mundial.

En sus filas cuenta con corredores de la talla de Mads Pedersen, Jonathan Milan, Juanpe López, Giulio Ciccone o Mattias Skjelmose y este año suma victorias en carreras tan importantes como el Tour de Francia o el Giro de Italia.

Precisamente una de sus estrellas, Jonathan Milan, valoraba así el acuerdo: "La ropa del equipo que se adapta a nuestro estilo de vida fuera del trabajo nos ayuda a mantener el espíritu de equipo. Nos gusta que muestre a todo el mundo cómo integrar fácilmente el deporte en la vida cotidiana con una marca de alta calidad como CRIVIT".

"Incluso cuando no estamos trabajando, nos sentimos más cómodos con ropa informal y deportiva para viajar y realizar actividades cotidianas, porque nos gusta mantenernos activos y apreciamos la ropa que se adapta a nuestro dinamismo".