La vida actual de Jan Ullrich: de ganar el Tour y sus problemas con el alcohol a un grave atropello mientras entrenaba

Jan Ullrich ha disputado en su vida personal una de las etapas más difíciles en su carrera. El ganador de la 'Grande Boucle' en 1997 y oro olímpico en Sídney decidió detallar su idilio con el dopaje y el consumo de drogas en su propio documental emitido en Movistar + el pasado mes de marzo.

Lo que el alemán no sabía es que después de haber superado su adicción a los estupefacientes, volvería de nuevo a escribir un nuevo capítulo en su historia con la muerte tan solo dos meses después de sufrir un accidente.

El 9 de mayo, cuando rodaba cerca de su casa en Merdingen (Alemania), un conductor le cortó el paso y lo embistió frontalmente. El golpe fracturó su clavícula izquierda, quebró tres costillas y llegó a colapsar parcialmente un pulmón.

A sus 51 años, Jan Ullrich fue trasladado de urgencia al hospital universitario de Friburgo, donde pasó por quirófano para fijar la clavícula con placas de titanio.

Pese a la gravedad, grabó desde la cama una entrega de su podcast Ulle & Rick, relativizando el dolor y confirmando que asistiría a su Festival de Ciclismo en Bad Dürrheim, aunque sin subirse a la bicicleta.

Su faceta comunicativa

En la actualidad, Ullrich permanece plenamente vinculado al mundo del ciclismo, no solo como apasionado practicante -todavía entrena y participa en eventos-, sino también como comentarista estrella para Eurosport Alemania.

Es reconocido por su labor en el programa "Velo Club", donde ofrece su análisis crítico y su experiencia de campeón sobre las etapas del Tour y otras grandes pruebas del circuito.

Jan Ullrich en su etapa con el equipo T-Mobile. @CiclismoInter

Además, dirige junto a Rick Zabel el podcast Ulle & Rick, desde el que comparte reflexiones sobre la evolución deportiva y humana del pelotón.

También colabora activamente en la European Peace Ride, participando en etapas simbólicas que refuerzan su nueva imagen con el ciclismo de base.

"Jan Ullrich, en el hospital tras ser atropellado durante un entrenamiento" El exciclista alemán, ganador del Tour'97 y campeón olímpico, fue atropellado por un automóvil éste viernes, y fue hospitalizado con fractura de clavícula y varias contusiones. https://t.co/UrvKUis8bc pic.twitter.com/IewhBL1ZID — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) May 11, 2025

El que fuera el vencedor de La Vuelta de 1999 ha explicado en una entrevista en WDR cosas del documental de Movistar+ que vio la luz hace unos meses sobre su vida y el motivo por el cual decidió contar la realidad del ciclismo durante esos años.

"La gente debe entender que el dopaje formaba parte del sistema. Los patrocinadores lo sabían todo. No lo llamaría silencio, pero me pagaron bien. Fue un acuerdo mutuo de no hablar de ello. Pero al final cometí un error y tuve que pagar por ello, siendo el villano. Es un papel que tengo que asumir", confesó en el documental Jan Ullrich: la etapa más dura.

Esta confesión viene como explicación del calvario que vivió durante años hasta que logró confesar el problema que tenía con las drogas. "Bebía whisky como si fuera agua y consumía cocaína".

En el documental, también desveló cómo era su método para doparse, reconociendo su culpabilidad: "Cuando te la inyectan (una bolsa de sangre) notas un subidón".

La familia, su salvavidas

En una entrevista concedida a WDR en septiembre de 2024, Jan Ullrich reconoció que le costó mucho hablar de esta tema debido a las recomendaciones de sus abogados: "Si hubiera hablado, habría arrastrado a mucha gente conmigo. No fue fácil permanecer en silencio durante tantos años. Mi pasado pesaba mucho en mi alma".

Sin embargo, el alemán encontró en su familia su válvula de escape: "Al final, todo se me fue de las manos, también las drogas y todo eso. Fue el amor por mis hijos lo que me ayudó a salir adelante, pero no podía haber caído más bajo.

Estaba prácticamente muerto, visualmente veía el infierno. Fue entonces cuando dije: 'esto es todo, se acabó'. O estás muerto la semana que viene o retomas el control de tu vida. Mis hijos marcaron la diferencia".