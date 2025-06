Iván Romeo se exhibe delante de Van der Poel y se lleva la tercera etapa y el liderato del Criterium del Dauphiné

Día grande para el ciclismo español. Iván Romeo, corredor del equipo Movistar, brilló en la tercera etapa del Dauphiné y logró una victoria que le aupó hasta el liderato de la general.

Fue una exhibición portentosa del joven ciclista vallisoletano que se enfundará el maillot amarillo tras imponerse a rivales de la talla de Van der Poel con un ataque a cinco kilómetros de meta que nadie pudo seguir.

Romeo se unió a la fuga de 13 ciclistas desde los primeros compases de la etapa. No fue hasta los últimos kilómetros cuando comenzaron los ataques, todos ellos neutralizados. Todos menos el del corredor español.

🔝 ¡¡Etapa y liderato para Iván Romeo!!



El ciclista español de Movistar se lleva el premio de una fuga de muchos quilates #dauphine2025



🔴 DIRECTO https://t.co/qpfRtNx1YD pic.twitter.com/KRiteeYHVE — Teledeporte (@teledeporte) June 10, 2025

Aprovechando un repecho y tras un intento de ataque de Van der Poel, Romeo probó suerte a falta de ocho kilómetros. No fructificó, pero fue un aviso de lo que estaba por llegar. 3.000 metros después, cuando llegaba el momento clave de la etapa, lanzó el ataque definitivo.

Todos dudaron. Menos el joven corredor vallisoletano. Romeo no miró atrás y los intentos de reacción de Bernard primero y Laurance después fueron insuficientes para evitar su victoria. Lo hizo con 14 segundos de margen de Harold Tejada. Tercero fue Louis Barré.

Logró su segunda victoria como profesional (la primera llegó a principio de este año en Valencia) y primera World Tour, dando a Movistar Team su sexto triunfo este año.

Iván Romeo abriendo de patas a Van der Poel y al resto de la fuga.#Dauphiné pic.twitter.com/u0x6f08cK3 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 10, 2025

Los grandes favoritos para el triunfo definitivo de esta prueba antesala del Tour de Francia, como el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), ganador de la primera etapa, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) o el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), se sitúan a más de un minuto del líder.

Mañana día clave por la general con la contrarreloj. Aunque no es completamente plana, sus 17,4 km son favorables para especialistas.

Emocionado

Tras la victoria, Iván Romeo no pudo ocultar su emoción tras lograr la victoria más importante de su corta carrera.

"No me lo puedo creer. Tomé el riesgo, este tipo de llegadas llanas y en grupo reducido me venía bien. Esta victoria significa todo. 21 años para lograr esto. Es increíble, hace un mes en Sierra Nevada ya pensé en esta victoria", dijo.

Se lo dedico a mi familia y a mis amigos y al grupo increíble que tengo al lado. Es de ellos. No sé ni qué decir. Ahora, a seguir. Me había costado coger la forma después del inicio de temporada", añadió el vallisoletano.

"Quiero agradecer el trabajo de todos mis compañeros, sin el apoyo no hubiera sido posible. También sin mi familia, que ha creído en mí", sentenció Romeo en meta.