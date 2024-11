Movistar Team ata a un campeón del mundo: los últimos cinco fichajes para cerrar la plantilla de 2025

El Movistar Team de la temporada 2025 ya está listo para echar a andar. O para rodar juntos, como reza el lema del equipo telefónico. La escuadra española anunció este jueves cinco nuevos movimientos en este mercado de fichajes de un sólo golpe y dio un paso fundamental para la confección de su plantilla de los siguientes cursos.

El conjunto navarro hizo oficiales las renovaciones de Iván Romeo, Pelayo Sánchez, Jon Barrenetxea, Javi Romo y Carlos Canal, cinco corredores que amplían su contrato y que quedarán vinculados a la 'M' de Movistar al menos hasta el año 2028.

Cuatro años más, por lo tanto, de unión entre el equipo español y todos estos corredores que vienen a evidenciar el cambio de tendencia que existe en el ciclismo de los últimos tiempos a la hora de firmar contratos de larga duración.

Fotomontaje de Movistar Team con las renovaciones de Carlos Canal, Barrenetxea, Romeo, Pelayo y Javier Romo.

Se trata de una jugada de Movistar Team de cara al futuro con corredores jóvenes que todavía tienen margen de mejora en las próximas temporadas. Iván Romeo es el más joven de todos con 21 años, mientras que el más 'veterano' es Javier Romo, que está a punto de cumplir 26 años.

El equipo que dirige Eusebio Unzué se asegura de esta manera atar a varias piezas importantes hasta la temporada 2028, entre ellas un campeón del mundo como Iván Romeo o un reciente ganador de etapa en el Giro de Italia como Pelayo Sánchez. Una mirada al futuro muy importante que contribuye a darle estabilidad al proyecto del único equipo español en el World Tour.

Estos cinco movimientos sirven prácticamente para cerrar la confección de la plantilla de cara a 2025. Aún se ha especulado con algún fichaje de última hora, pero pocas novedades más se producirán ya en las próximas fechas. Estas renovaciones se unen, además, a las recientes de Fernando Gaviria o Nairo Quintana.

Iván Romeo

El ciclista más prometedor que tiene actualmente Movistar Team en su plantilla. El joven vallisoletano firmó hace dos años por el equipo telefónico y esta temporada ha dado un salto de calidad. Buenas actuaciones al inicio de curso especialmente, se proclamó campeón del mundo contrarreloj sub23 en los Mundiales de Zürich.

"Estoy muy contento de renovar 4 años más con el equipo. Estas dos últimas temporadas en Movistar Team han sido de un enorme progreso para mí y se debe a que el equipo me ha dado muchísima confianza desde el principio. Ofreciéndome los medios y las oportunidades necesarias para seguir en esta evolución, sin meterme ninguna presión y ayudándome en todo lo posible", cuenta el corredor.

Pelayo Sánchez

Un ciclista en una clara progresión y uno de los grandes activos de Movistar Team. Ha cuajado una gran primera temporada con el equipo español y el punto álgido llegó con su victoria de etapa en el Giro de Italia, su primer triunfo en una gran vuelta que justifica sobradamente su renovación.

"Para mí creo que es un sitio ideal para seguir creciendo tanto como ciclista como persona. Rodeado de grandes profesionales y muchos amigos que ya tengo aquí. Espero seguir creciendo muchos años de azul y seguir dando alegrías tanto al equipo como a la afición", relata el asturiano.

Jon Barrenetxea

El corredor vasco ha convencido al staff de Movistar Team en su primer año corriendo para el equipo telefónico. Su victoria en el Circuito de Getxo fue su primer triunfo con la estructura española, y ahora correrá cuatro años más en este equipo.

"Estoy muy contento y agradecido de poder continuar en Movistar Team hasta el 2028. La adaptación este primer año ha sido perfecta, a pesar de no ser una temporada muy buena para mí por la caída que tuve en el mes de abril en la Amstel Gold Race", asevera Jon.

Carlos Canal

Un ciclista que le aporta polivalencia al equipo español. Rápido en las llegadas y con olfato para rematar, no pudo ganar este curso pero firmó varios puestos importantes a lo largo de todo el año.

"Estoy muy contento con esta renovación y siendo de tanta duración te da esa tranquilidad de seguir creciendo en un equipo que me ha hecho sentir como en casa desde el primer día. Me siento muy a gusto en este grupo de corredores jóvenes que hemos formado", dice el ex de Euskaltel Euskadi.

Javier Romo

Ha sido una de las grandes sorpresas de Movistar Team esta temporada. Con libertad para actuar, firmó un espectacular Tour de Francia al ser protagonista en varias etapas en las que demostró tener un grandísimo nivel.

"Esta temporada ha sido súper positiva, quizá algunas cosas pudieron salir mejor, pero ha sido el año en el que más he crecido como corredor. Sobre todo, por llegar a Movistar Team con un ambiente muy familiar, el equipo de casa y estoy muy contento con el staff, en general. Esto ha sido clave para crecer, además de tener un buen calendario", cuenta el ciclista.