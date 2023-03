La incógnita de Juan Ayuso: una tendinitis que no cesa y un debut en 2023 que no termina de llegar

¿Qué le pasa a Juan Ayuso? Esa es una de las grandes preguntas que se hacen la mayoría de los aficionados al ciclismo. La temporada arrancó hace ya varias semanas y ya se ha podido ver a la mayoría de los grandes genios del pelotón. Pogacar, Vingegaard, Roglic, Van Aert, Van der Poel o Evenepoel ya están en activo, pero casi nadie sabe qué sucede con la joven perla española que todavía no ha aparecido en este 2023.

Juan Ayuso dejó una enorme impresión durante la temporada pasada. El ciclista español protagonizó además su gran explosión en las tres semanas que duró la pasada Vuelta a España con una espectacular tercera posición por detrás de Remco Evenepoel y Enric Mas.

Tras aquella brillante actuación decidió tomarse un descanso y anunció que no estaría en el Mundial de Australia. Muchos le situaban como el líder de la Selección de Pascual Momparler, pero el joven corredor nacional decidió ausentarse de la prueba. Y aquella fue la última vez que se supo algo de Juan Ayuso, que cerró la temporada tras aquel podio en La Vuelta y que no ha vuelto a colgarse un dorsal.

El corredor de tan solo 20 años, llamado a convertirse en uno de los reyes del pelotón internacional en el futuro próximo, lleva meses entrenándose y preparándose para los retos de este 2023. El más importante, su intento por ganar La Vuelta, su principal objetivo del curso tal y como confesaba a EL ESPAÑOL en septiembre.

Sin embargo, de momento lo que ha encontrado han sido problemas y más problemas durante su pretemporada. A pesar de que sus sensaciones han sido buenas en el apartado de los valores de rendimiento obtenidos, Ayuso arrastra unas importantes molestias físicas, las cuales han aplazado su debut en el 2023 durante varios momentos.

Juan Ayuso se avitualla. EFE

Una situación que tiene muy preocupado al menudo escalador, a su entorno más cercano y a todo su equipo, empezando por la figura de su manager general, Joxean Fernández Matxin. El dirigente del UAE Team Emirates de Tadej Pogacar todavía no tiene claro cuándo Juan podrá hacer aparición esta temporada.

Y todo por culpa de una tendinitis en el talón de la que no se conoce su origen y que le provoca un importante dolor en la zona del tendón de Aquiles cuando aumenta la intensidad de sus salidas. Esta sensación ha ido avanzando en las últimas semanas hasta retrasar su vuelta a la competición de manera total.

Sin noticias sobre el debut

Su primera aparición estaba pactada para la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Una de las carreras de casa para él, junto a la Volta, y que esperaba el debut en 2023 de la joven perla española que ilusionó a todos este verano. Sin embargo, los servicios médicos de UAE desaconsejaron que tomara la salida.

En aquel momento, Matxin no mostró preocupación por lo sucedido: "Juan Ayuso debía comenzar su temporada aquí, pero ha estado sufriendo un poco de tendinitis, por lo que preferimos no apresurarnos a competir. Juan está de buen humor y no tenemos ninguna duda de que estará listo muy pronto".

La temporada ha continuado avanzando y otro de los puntos calientes de su calendario era la Volta a Cataluña. El corredor español tenía esta prueba entre ceja y ceja, especialmente después de no haber podido debutar en Valencia. Sin embargo, UAE ha comunicado recientemente que el retorno del joven escalador de solo 20 años tendrá que esperar. Y de nuevo por culpa de esta tendinitis en el Aquiles.

La lesión es ahora mismo un punto de conflicto dentro de los servicios médicos de UAE y es que están en juego la salud y la carrera deportiva de uno de los mayores talentos mundiales de las últimas décadas. Tanto es así que tampoco se espera su participación en la Itzulia, marcada como su tercera carrera del año y que no arrancará hasta el 3 de abril.

Juan Ayuso sufre en una etapa de La Vuelta 2022 EFE

La dolencia que mantiene en el dique seco a Ayuso es una inflamación de los tejidos fibrosos que unen los músculos a los huesos en la zona del talón. Sin embargo, en el seno de UAE se encuentran perdidos ya que no consiguen dar con el origen de esta lesión. Y los cuidados médicos que recibe el corredor no han conseguido todavía que estas molestias se detengan. De hecho, en cuanto se produce ese aumento en las cargas de trabajo, los dolores crecen. Por eso no podrá estar el día 20 de marzo en la salida de la Volta en Sant Feliu de Guíxols.

Lo que parecía que sería una lesión de dos semanas ya ha superado el mes y aunque ha habido épocas de una reducción del dolor, en el UAE temen que haya una recaída más grave si se produce una vuelta prematura a la competición. El desconcierto en la escuadra emiratí y en el propio Ayuso es total y su debut en 2023, de momento, no tiene una fecha fijada. Aunque todavía queda tiempo para La Vuelta, lo cierto es que este mal arranque de temporada no ayuda en lo más mínimo a dar rienda suelta a su enorme proyección.

