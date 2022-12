Momparler, seleccionador nacional de ciclismo: "Vamos a gozar con Carlos Rodríguez y Juan Ayuso"

Un seleccionador nacional, sea del deporte que sea, nunca descansa. El de ciclismo no iba a ser menos, y eso es lo que le ocurre a Pascual Momparler que, pese a estar ya al borde de las celebraciones navideñas, sigue pegado muy de cerca a su trabajo. El de Villanueva de Castellón atiende a EL ESPAÑOL para hacer balance de la temporada 2022, ya finalizada, y para poner un punto de optimismo en el futuro del ciclismo español, donde destaca las figuras de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez.

Momparler llegó al cargo a finales de 2018 y desde entonces se ha encontrado en cierto modo con un tiempo de transición desde una generación brillante con corredores como Alejandro Valverde, Joaquím Rodríguez, Samuel Sánchez o Alberto Contador, hacia las nuevas promesas como Ayuso, Rodríguez o Raúl García Pierna.

Le gusta seguir muy de cerca a los corredores, las competiciones y a las categorías inferiores, la mejor manera de saber qué ciclistas pueden convertirse en las grandes estrellas del mañana. Ahora, tiene claro que dentro de no mucho tiempo llegará una nueva hornada de corredores que harán vibrar otra vez a lo grande a los aficionados españoles.

¿Qué balance hace de la temporada?

Diría que ilusionante, nuestros ciclistas hicieron un fantástico año, tuvimos a tres corredores entre los diez primeros del Giro, también la maglia blanca, y Enric Mas no consiguió más podios en el World Tour porque se cayó al principio de la temporada. A nivel organizativo, creo que es un año muy bueno porque nuestras carreras han seguido creciendo y ganando mejores ciclistas, y además somos de los pocos países que han visto nacer dos pruebas nuevas (O Gran Camiño y la Clásica Jaén Paraíso Interior).

Entonces, ¿en qué estado de salud se encuentra el ciclismo español?

Creo que es un estado de salud muy bueno. Terminamos el año como la segunda mejor nación de mundo. Tenemos la realidad de Carlos Rodríguez y de Juan Ayuso, los fantasmas que nos hemos quitado con Enric Mas, un Mikel Landa que en la última prueba ha vuelto a demostrar cómo estaba, Juanpe López en el Giro de Italia... El balance es muy bueno. Después, el Mundial que hicimos, con la gente que llevamos, se defendieron muy bien para que Iván García Cortina tuviera opciones de pelear por una medalla. Creo que el nivel ha sido más alto que otros años.

¿Cómo es el trabajo de Pascual Momparler durante todo el año?

Tenemos mucho trabajo 'político', de estar en actos, en carreras, en eventos... Yo sigo mucho las categorías de base. Estoy en el Tour del Porvenir, en los Juegos del Mediterráneo, en alguna Copa de las Naciones, y sigo a todos los ciclistas profesionales porque tenemos Europeos y Mundiales. Hay que estar siguiéndolos para planificar bien las competiciones y llevar a los mejores.

El Campeonato de Europa tenía un recorrido poco adecuado para las condiciones de los ciclistas españoles, ¿cómo planificó aquella carrera?

Al final vas con los ciclistas que tienes y los recorridos cada año son de una forma. Somos la segunda nación más fuerte en el ciclismo y tenemos que ir a las pruebas y defendernos como toque. Era una carrera que no nos venía bien y aún así hicimos un top10 (Jon Aberasturi fue noveno). Los chicos trabajaron mucho, no bajaron los brazos y son cosas que hay que admirar y valorar, porque otros hubieran dicho que no iban.

Pascual Momparler, a la derecha, da instrucciones.

En el Mundial, el trazado fue muy diferente y había más lugar a las sorpresas. Aunque tampoco eran favoritos, ¿cómo fue aquella estrategia?

Teníamos a Marc Soler que debía filtrarse en los grupos a partir del kilómetro 200, y luego teníamos a Iván García Cortina, al que solo le venía bien ir a rueda e intentar hacer algo al sprint. Mucha gente no creía que la carrera iba a llegar al sprint, pero yo lo tenía claro. Luego llegó la exhibición de Remco, que recordaremos dentro de 30 años, porque no es normal lo que hizo. Sabíamos a lo que íbamos, que teníamos que ser un bloque potente y si no estábamos en la fuga, ponernos a tirar. Así, dimos la oportunidad para que Cortina optara a la medalla, y luego hubo gente más rápida que él y no queda más que darles la enhorabuena.

España no tiene grandes sprinters ni contrarrelojistas, también es difícil ver a alguno haciendo exhibiciones como las de Evenepoel, ¿qué panorama tiene el ciclismo español?

El crack tiene que parirlo una madre, si fuera fácil todos tendríamos 70 Valverdes en España. Nosotros tenemos dos cracks que son Carlos Rodríguez y Juan Ayuso, y eso lo hemos trabajado mucho desde la base. Nos hacen falta ciclistas más rápidos y contrarrelojistas, tenemos muchos buenos pero también hay una parte de genética que a algunos les hace ser muy buenos. Nosotros seguimos trabajando duro, ahora están por ejemplo Iván Romeo o Raúl García Pierna, pero tienen que ir creciendo.

¿Los triunfos de Remco Evenepoel o Tadej Pogacar a edades tan tempranas están cambiando la manera de entender el ciclismo?

Sí, porque al final el 'big data' está haciendo su efecto. Ahora puedes ver bien cómo entrena un ciclista, a qué nivel, a qué capacidad y ver qué motor tiene. También lo puedes comparar con otros compañeros. Es verdad que los números no son siempre matemática, porque luego tienen que aguantar el estrés en carrera, fuera de ella, tener buenas manos para llevar la bici, estar delante... Pero el 'big data' nos hace ver cosas que antes tardabas en verlas.

Varios corredores han llegado incluso a retirarse del ciclismo por la tiranía de los datos...

El problema es que el ciclismo que hay ahora es así. Coges una generación anterior, la de 'Purito' por ejemplo, y era una generación que empezaba a combinar todo, pero ahora se prepara todo. El ciclista está preparado para no estar nunca en casa, hace una semana estaban casi todos los equipos World Tour concentrados en la Comunidad Valenciana. Luego los corredores volverán a casa y se irán después cada uno a un sitio para seguir preparando las competiciones. Ha cambiado todo tanto que el ciclista tiene que estar preparado para esto, y el que no lo está abandona rápidamente.

Si hablamos de nombres propios, ¿quién le ha sorprendido esta temporada?

Juanpe López, sabía bien lo que podía hacer en el Giro de Italia y que puede hacer todavía más, pero creo que el Giro le vino bien para darse cuenta de sus capacidades y de dónde puede luchar.

¿Qué pierde esta temporada el ciclismo español con la retirada de Alejandro Valverde?

Pierde una leyenda viva, un ciclista único, un ciclista especial que allá donde iba era capaz de tener un montón de fans en el hotel esperándole. Allá donde iba, era capaz de ganar.

¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda de él?

He vivido muchas cosas buenas con él y otras no tan buenas, pero destaco la capacidad que tiene para hacer equipo, para ponerse a las órdenes de quien sea y lo poco que cuestiona a la gente. Cuando tomé el relevo de Javier Mínguez, hubiera sido fácil que él hubiera querido hacer su 'camarilla', pero se puso rápidamente a mis órdenes. En Movistar también ha sido así y eso es lo que más me ha impresionado.

Este año, Juan Ayuso ha sido tercero en La Vuelta con tan solo 19 años, ¿qué puede decir de él?

Solo puedo decir que ojalá siga disfrutando del ciclismo. Si sigue disfrutando, vamos a hacerlo nosotros también un montón. Es como cuando a Valverde le decían que si se iba a retirar, hay que dejarles que disfruten, son ciclistas que son buenos en carrera, que corren espectacular y que saben que van a ganar. Si pierden, mañana se levantan para ganar otra vez, eso es lo que nos hacía falta.

¿Le sorprendió lo que hizo en La Vuelta?

Claro que sorprende. La etapa que hizo en Cantabria, donde le llega por detrás a Roglic y le arranca es increíble, estamos hablando de un 'mocoso' que le arranca a uno de los que va camino de ser el que más Vueltas a España tiene en su palmarés. También se va a por Remco Evenepoel cuando está por delante... Me sorprendió esa frescura que tiene, se pone al lado de quien sea, los mira, y dice 'Tú eres Remco pero yo soy Juan Ayuso'.

En la próxima edición, ya ha dicho que irá a por todas en La Vuelta. ¿Le ve ganando?

No le pongo techo, está creciendo muchísimo y me gustaría que ganara. Hace buenas cronos, recupera como el mejor, tiene un poderío que mentalmente le hace ser un ciclista muy grande. Lo veo ganando.

A otro que conoce perfectamente es a Carlos Rodríguez, ¿qué puede decir de él?

Es otro ciclista que es más fuerte mental que físicamente. Como Juan Ayuso, es otro corredor con el que me han pasado cosas muy particulares, como ir a una carrera, que los revienten los rivales, y al terminar la etapa decir 'mañana a este le voy a arrancar en este sitio'. Al día siguiente salen con la convicción de hacer doblar la rodilla al rival. Físicamente tienen mucho poderío, pero su capacidad mental es increíble.

¿También le ve ganando alguna gran vuelta?

Hace dos años Carlos hizo un número memorable en el Tour del Porvenir. Él y Ayuso son dos ciclistas que se van a pegar por ganar el Tour, el Giro de Italia. Los eslovenos tienen a Roglic y a Pogacar, pero nosotros vamos a disfrutar con Carlos Rodríguez y Ayuso. Vamos a tener otra generación como la de 'Purito', Valverde, Samuel Sánchez... La tendremos en poco tiempo.

En contrarreloj, el más destacado es Raúl García Pierna, ¿cómo lo ve?

Es un ciclista que ya ha dado algún toque de atención. Va un poco más lento, dentro de que ha ganado el Campeonato de España contrarreloj. Se hace a fuego un poco más lento, pero tiene que seguir creyendo en el trabajo, en el esfuerzo, creer en él y va a brillar seguro.

Este año, el ciclismo español ha sufrido mucho con el coqueteo de Movistar con el descenso de categoría. ¿Qué hubiera supuesto una pérdida del World Tour para el principal equipo nacional?

Hubiera sido un palo gordo, porque no tener un equipo World Tour en España... Pero a la vez no es fácil tener un equipo World Tour hoy en día, no es como en los años 90 con Indurain donde el gran poderío era de Francia, Bélgica, Italia y España. Ahora, la globalización ha hecho que esto sea muy difícil, y en vez de darles tantos palos como se le dan a Movistar, ya sean merecidos o no, hay que valorar lo que está haciendo Eusebio, y que gracias a él no paras de creer en su proyecto.

El seleccionador Momparler, con el cartel del Campeonato de Europa de Ciclocross del 2021.

Seguro que usted hablaba con gente dentro del equipo, ¿notaba preocupación?

Al principio había mucha preocupación, pero cuando Movistar empezó a apretar en el tramo final esta preocupación pasó a otros equipos. A mí no me gustó nada, porque todos los equipos iban con el objetivo de meter corredores entre los 10 o 15 primeros, todos corrían de forma conservadora, sin gastar para estar entre los primeros.

Por último, ¿qué le parece el equipo que han hecho para este año después de la retirada de Valverde?

Queda el equipo que hizo una parte final de la temporada brillante. Sacaron lo mejor de Cortina, Aranburu, Serrano... ciclistas que tenían que estar ahí haciendo eso. Lo mejor de Enric Mas también, que necesitaba verse ahí, saber que podía ganar a Tadej Pogacar. Tienen que empezar enchufados y sabiendo que pueden estar ahí en infinidad de pruebas, además de contagiar a otros compañeros como Gaviria o como Iván Romeo. Creo que han aprendido la lección.

