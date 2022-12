Astana rescinde el contrato de 'Supermán' López al vincularlo con una trama de dopaje

El equipo Astana Qazqstan decidió rescindir de manera unilateral el contrato de Miguel Ángel López, su gran estrella, al considerar que hay una posible vinculación del ciclista con una trama de dopaje organizado. El conjuto kazajo lo hizo oficial a través de un escueto comunicado emitido en la tarde de este lunes, en el que dio unas cortas explicaciones.

En el comunicado, Astana afirma que ha encontrado nuevas conexiones de 'Supermán' con el médico español Marcos Maynar, que recientemente fue detenido por traficar con medicamentos. Ahora, tras las investigaciones oportunas, en el equipo han descubierto nuevos hechos que les llevan a esta drástica decisión.

El escrito publicado tanto en su página web como en sus redes sociales no se explaya en exceso: "El Astana Qazaqstan Team descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar. En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato". Además, concluye la escuadra diciendo que "para preservar los derechos del equipo y del corredor, no se harán más comentarios".

Fue suspendido

Miguel Ángel López fue suspendido de manera provisional por su equipo el pasado mes de julio. El equipo se tomó un tiempo para investigar su posible relación con el doctor Marcos Maynar y, por lo tanto, con una posible trama de dopaje. Estas investigaciones por parte del equipo que dirige Alexandre Vinokourov, que durante su etapa de ciclista profesional también vivió varios episodios relacionados con las trampas, han seguido su curso y han encontrado más indicios.

El ciclista colombiano fue intervenido por los agentes de la Unidad Central Operativa en su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid tras un vuelo procedente de su país. Esta operación estaba envuelta dentro de una investigación a la que el corredor estaba siendo sometido por un vínculo con el médico Marcos Maynar en el marco de la 'Operación Ilex'.

Tras serle revisado todo su equipaje por parte de los agentes, a Miguel Ángel López le dejaron marchar, aunque ante este desagradable hecho Astana decidió apartarle hasta que se esclareciera la situación. Sin embargo, el pasado mes de agosto le levantaron la suspensión y pudo disputar La Vuelta a España.

Marcos Maynar, profesor de la Universidad de Extremadura, fue detenido en mayo por agentes de la UCO. El extremeño estaba siendo investigado por el tráfico de medicamentos y blanqueo de capitales. Además, su nombre ha estado vinculado en varias tramas contra el dopaje, por lo que la sombra sobre él era cada vez más alargada.

Una carrera en declive

Miguel Ángel López regresó esta temporada al conjunto Astana después de un breve y discreto paso por Movistar Team. Su última carrera fue la Veneto Classic, el pasado mes de octubre, con la que dio por concluida su temporada 2022.

Astana había depositado esperanzas en el colombiano de cara a La Vuelta a España, pero su actuación tampoco fue la mejor. Ni siquiera pudo entrar en el podio pese a ser uno de los favoritos, por lo que el balance de su temporada en el conjunto kazajo es más que discreto. Ahora, las dudas sobre su futuro son más grandes que nunca y su carrera deportiva, a sus 28 años, se encuentra en declive.

