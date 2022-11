El momento clave de Egan Bernal y la preocupación de INEOS: "Tenemos dudas tras su grave accidente"

Hace casi 10 meses que Egan Bernal volvió a nacer. El ciclista colombiano sufrió un gravísimo accidente mientras realizaba un entrenamiento sobre su bicicleta contrarreloj estando de pretemporada en Colombia. Perdió el control y se estrelló contra otro vehículo que permanecía estacionado cercano al recorrido que estaba realizando.

Un golpe terrible le ocasionó más de una veintena de fracturas y que puso en riesgo su vida. Podría haber muerto o simplemente haber quedado en una silla de rueda, sin poder volver a caminar y, evidentemente, sin haber podido subirse de nuevo a una bicicleta. Pero la suerte, el gran trabajo de los médicos y su determinación consiguieron que incluso pudiera regresar a la competición en este 2022.

La vuelta a la competición no ha sido ni mucho menos fácil para él. Se colocó de nuevo un dorsal en agosto en el Tour de Dinamarca, pero no pudo terminar la prueba. Aguantó las primeras cuatro etapas, pero a la quinta tuvo que decir adiós. Una situación parecida a la que vivió unos días después en el Tour de Alemania. Completó el prólogo y las tres primeras etapas, pero tuvo que retirarse de la pelea antes de terminar la cuarta.

Por último, participó en dos clásicas italianas de final de temporada, el Giro della Toscana y la Copa Sabattini. En la primera tampoco pudo terminar, pero en la segunda sí consiguió concluir los casi 200 kilómetros de carrera. Lo hizo en una aceptable 28ª posición a seis minutos de la cabeza. La prueba fue ganada por su compatriota de equipo y país Daniel Felipe Martínez.

Egan Bernal durante un entrenamiento con sus compañeros INEOS Grenadiers

Ahora, ha vuelto a realizar otro bloque de entrenamientos en Colombia para cerrar la temporada y mirar ya hacia el próximo curso. Un año que se presenta clave para él ya que deberá demostrar si ha conseguido superar con éxito las graves consecuencias de su accidente y si se ve capaz de volver a pelear por las mejores carreras del mundo. En su palmarés tiene ya un Tour de Francia y un Giro de Italia.

En los últimos días, Egan ha compartido un mensaje de ilusión en sus redes sociales donde deja claros cuáles son sus objetivos de cara al nuevo curso: "Un par días entrenando en casa sin molestias, preparando el 2023 con más ganas que el año pasado y el mismo objetivo: poder pelear una Grande. Vamos a ver hasta donde llegamos".

Las dudas de INEOS

El reto del para muchos mejor ciclista colombiano de la historia sigue siendo volver a subirse al podio de una gran vuelta, algo que él no descarta. Sin embargo, donde no tienen tantas esperanzas es en su propio equipo. INEOS no tiene ninguna garantía por lo visto hasta ahora de que Egan Bernal pueda llegar a cumplir sus objetivos o de que en un futuro próximo vaya a estar para pelear carreras con los mejores del mundo.

Valoran el milagro que ha conseguido de estar de nuevo pedaleando y de haber formado ya del pelotón internacional antes de que acabara el año, pero son conscientes de que necesitan una gran figura como jefe de filas para las grandes vueltas y ahora mismo Bernal está muy lejos de esa condición que lució en su momento.

Egan Bernal durante una prueba con INEOS Grenadiers

Egan quiere estar en el Tour de Francia del año 2023 y parece le van a permitir cumplir su propósito. Todavía resta por saber si será capaz de hacerlo como jefe de filas o si tendrá que trabajar para otro líder como Carlos Rodríguez, Daniel Felipe Martínez o incluso Geraint Thomas. El veterano ciclista galés viene de ser tercero tras los intratables Vingegaard y Pogacar.

Ha sido precisamente 'G' quien habló de su situación y quien dejó caer una importante duda respecto a la situación de Bernal: "Con Egan Bernal hay un gran signo de interrogación después de su accidente. Obviamente, nunca puedes prever lo que le sucedió". A partir del mes de enero comenzará la carrera más complicada del Cóndor de Zipaquirá, justo cuando se cumpla un año de su accidente.

En INEOS celebran su regreso, pero son conscientes de que el deporte de máximo nivel no espera a nadie y de que necesitan garantías para afrontar la nueva temporada. UAE y Jumbo-Visma están claramente por delante y sin Egan, o sin un líder de garantías, no podrán competir con ellos por Giro, Tour y Vuelta.

