Alejandro Valverde, ante su despedida: "Quiero una etapa en La Vuelta, pero no me veo con los mejores"

La Vuelta Ciclista a España se aproxima en el horizonte. Quedan solo unas horas para que los corredores comiencen la última gran carrera por etapas del curso y en el Movistar Team se presenta especialmente movida. La formación telefónica pelea como loca por la permanencia en el World Tour intentando sumar puntos en todas las pruebas del calendario y la ronda española se antoja crucial en esa pelea.

Tanto es así que muchas de las opciones de la permanencia del conjunto navarro pasan por las posiciones en la clasificación general que puedan hacer tanto Enric Mas como Alejandro Valverde. Mientras el balear sigue intentando recuperarse de los fantasmas que le atormentaron en el Tour de Francia, el corredor murciano afronta una Vuelta que será muy especial para él, ya que será la de su despedida.

El campeón del mundo ha dejado claro que esta será su última carrera pase lo que pase y por ello tendrá su merecida carrera después de más de 20 años de profesionalismo: "En el principio de temporada me encontré bien, luego no tanto. Ahora quiero estar en La Vuelta con un buen nivel. Pero va a ser mi última carrera seguro".

[El ocho del Movistar Team para La Vuelta: la última de Valverde con Mas y Verona contra el descenso]

Ahora se centra en las próximas tres semanas de competición, pero sabe que el primer día que se levante sin ser ciclista profesional será raro para él: "Va a ser difícil porque son 20 años de profesional, pero creo que lo voy a llevar bien. Estando más en casa con la familia. Tengo dos años más con el equipo, con otro rol. Pero lo voy a disfrutar bien. La cabeza ya me va diciendo que no sufra tanto, que disfruta la bici de otra manera. No todo es ciclismo, hay vida detrás".

Alejandro Valverde viajando con el Movistar Team a Utrecht para el inicio de La Vuelta 2022 Movistar Team

Durante este año, Alejandro Valverde está pasando un curso complicado ya que los recuerdos se agolpan en su memoria: "Según avanza la temporada estoy viendo que va a ser el último año. Sí que me llegan muchos recuerdos. Por ejemplo esta Vuelta arranca desde Holanda. La última vez que salió de aquí la gané, pero ahora está Enric como compañero y le he dicho que le toca a él".

[Movistar Team sigue con su racha de victorias: Alex Aranburu gana en el Tour du Limousin]

Los retos para La Vuelta

Sin embargo, el murciano tiene claro que todavía le quedan balas para pelear por los objetivos que tiene en mente. Esos son levantar los brazos por última vez y ayudar a su equipo en una situación complicada: "Busco una victoria de etapa, intentaré hacer una buena general y sería gratificante intentar ayudar al equipo. No me veo para estar al nivel de los mejores los 21 días. Pero sí tenemos a un compañero que puede estar entre los tres primeros o como para ganar. Sí que me veo para intentar ganar una etapa".

Sus buenos resultados marcarán el devenir de Movistar en lo que resta de temporada para salvar la categoría. En el año de su adiós, a Alejandro no le gusta hablar de puntos, pero sabe que es ineludible: "Es un tema que está ahí y es inevitable. Te descentra totalmente a nivel deportivo. Tenemos que centrarnos y lo otro, olvidarnos. No es porque nos esté afectando a nosotros u otros equipos. Hay que centrarse, creo que nos podremos salvar".

[Nairo Quintana no correrá La Vuelta tras su positivo en tramadol: "Haré valer mis motivos ante el TAS"]

Alejandro Valverde en la Vuelta a Burgos. Sprint Cycling Agency / Movistar Team

Por último, Valverde ha hablado en la previa del inicio de la carrera sobre la situación de su líder y amigo Enric Mas, quien terminó el pasado Tour de Francia tocado a nivel físico y mental y bajándose de la bicicleta por culpa de un positivo por Covid-19. Él mismo ha asegurado que no ha olvidado todo aquello, pero Valverde confía en poder ayudarle a pelear por su primera victoria en una grande en el que será su último servicio.

"Hemos hablado, pero no largo y tendido. Hay que hablar lo justo, pero tampoco indagar mucho más en la herida. Le he aconsejado que llegue tranquilo. La forma y la clase la tiene, eso no se pierde de un día para otro. Son momentos difíciles en su vida personal. A mí me ha pasado lo mismo que a él y se sale perfectamente. Ahora le veo más tranquilo y confiado. Siempre La Vuelta es diferente es el Tour".

Sigue los temas que te interesan