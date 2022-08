Egan Bernal regresa ocho meses después de su brutal accidente: "Este tiempo es algo que nunca olvidaré"

El ciclismo vivirá uno de los días grandes de la temporada este 16 de agosto de 2022. No empieza ninguna vuelta de tres semanas ni tampoco se disputa ningún Monumento. Pero sí es el regreso de una gran estrella y del que probablemente sea el mejor corredor latinoamericano de la historia. Al menos, iba camino de ello cuando tuvo un gravísimo accidente en un entrenamiento. Se trata de Egan Bernal.

El ciclista colombiano ha tomado la salida en su primera carrera tras aquel terrible suceso. El Tour de Dinamarca será la primera prueba en la que pueda testar su estado de forma y en la que pueda volver a sentirse ciclista profesional. Ocho meses después de haber vuelto a nacer, Egan Bernal se vuelve a colocar un dorsal con la esperanza de retomar una carrera profesional que se había instalado en la élite más absoluta.

El escalador de INEOS Grenadiers ya tiene en su palmarés victorias tan importantes como un Tour de Francia y un Giro de Italia. Sin embargo, ahora ha conseguido su éxito más preciado: superar el mayor golpe de su vida. Aquel choque a más de 60 kilómetros por hora cuando realizaba un entrenamiento sobre la bicicleta de contrarreloj estuvo a punto de terminar con todo.

Salvó la vida de milagro y estuvo a punto de no poder volver a caminar. Sufrió más de una veintena de fracturas y tuvo que estar postrado en una cama durante varios días hasta que consiguió salir del hospital completamente destrozado. Pero al poco tiempo ya se le pudo ver haciendo rodillo para intentar recuperar la forma lo antes posible.

Egan Bernal durante una prueba con INEOS Grenadiers

Después han llegado meses de entrenamiento en solitario, de salidas cortas como aquel que aprende a montar en bicicleta de nuevo. Él estaba aprendiendo a vivir otra vez después de haber tocado el cielo con sus éxitos deportivos. Ahora, ocho meses después, los médicos y los técnicos de INEOS que controlan su rendimiento han dado el visto bueno a su estado físico y mental para volver a hacer lo que más le gusta: competir.

La emoción de Bernal

El anuncio del regreso del colombiano ha llegado por todo lo alto y él se ha mostrado muy emocionado de haber completado la primera parte de su reto: "Después de lo que me pasó en enero, este ha sido el momento que estaba esperando: volver a correr con mis compañeros. No puedo dejar de recalcar lo duros que han sido los últimos ocho meses para mí, tanto física como mentalmente. Ese día, y el viaje que he hecho desde entonces, formarán parte de mí para siempre, es algo que nunca se olvida".

Bernal ha estado rodeado de los suyos durante este tiempo, viendo competir a sus compañeros y sabiendo que ahora le queda una de las partes más complicadas. No sabe todavía cuál es su nivel real y tiene seguro que todavía le quedan semanas y meses de sufrimiento, penando para volver a estar entre los mejores. El regreso a la élite se antoja complicado, pero solo estar ahí ya es sinónimo de haber hecho historia y de haberse convertido en un gran esfuerzo para todos los amantes de la bicicleta y del deporte.

Egan Bernal, en un fotomontaje que muestra su evolución en dos meses.

"Al igual que el apoyo que he recibido de mi familia, mi novia, el equipo, INEOS y mis fans. Como seres humanos, nos apoyamos unos a otros en nuestros momentos de necesidad, y este año ha sido un momento de necesidad para mí; no puedo agradecer lo suficiente a todos los que han estado a mi lado. Ese apoyo ha sido inestimable para motivarme cada día a trabajar duro para poder volver a competir. A todos vosotros, un sincero agradecimiento".

Desde INEOS se muestra muy contentos también del gran paso dado por Egan y de que por fin pueda estar de vuelta, tal y como transmite Rod Ellingworth, director adjunto del equipo: "Cuando uno piensa en la situación en la que se encontraba Egan hace sólo ocho meses, es increíble el progreso que ha hecho. Ha mostrado al mundo la verdadera fuerza de su carácter, y ha demostrado una notable valentía para volver a estar listo para la carrera. Todavía estamos en un viaje con Egan, pero participar en el Tour de Dinamarca es un hito importante y muy bien ganado".

Lógicamente, piden cautela a todo el mundo con su rendimiento. La mayor prueba es que no estará en La Vuelta tal y como se especuló hace unas semanas. El momento de medir sus resultados será a partir de 2023: "La recuperación a largo plazo de Egan ha guiado y sigue guiando nuestro programa de apoyo médico y físico; nuestros objetivos siempre han estado orientados al rendimiento, no a la carrera, y toda la familia de INEOS Grenadiers está orgullosa y encantada de que Egan, gracias a su determinación y aplicación, vuelva al entorno de la carrera que tanto ha deseado".

