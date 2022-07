Juan Ayuso, la nueva promesa del ciclismo: "El año que viene estaré seguro en una gran vuelta"

Juan Ayuso es uno de los nombres de moda en el ciclismo español y mundial. Su cuarto puesto en los Campeonatos de España, su último gran resultado, viene a demostrar que el relevo generacional del universo de la bicicleta en nuestro país ya es un hecho. Así lo demuestra también la victoria en dicha competición de Carlos Rodríguez, corredor de INEOS.

El catalán, de todavía 19 años, milita ya en uno de los mejores equipos del mundo. El UAE Team Emirates de Joxean Fernández Matxin y del doble ganador del Tour de Francia Tadej Pogacar es la formación con la que debutó en la élite hace justo un año. Después de ser el corredor más joven de la historia en ganar el Giro Sub23, a pesar de que todavía tenía los 18 y de que era un ciclista de categoría junior.

Sus compañeros alucinan con su rendimiento, tal y como reconocía hace unos días Marc Soler en conversación con EL ESPAÑOL. Sin embargo, Ayuso no quiere dejar de crecer y ya tiene nuevos planes para lo que resta de temporada y, sobre todo, para el 2023, el curso que espera que sea el de su confirmación en el Olimpo del ciclismo.

Hasta ahora, han apostado por entrenar más que por competir, una receta que no ha ido del todo bien, pero que ha servido para que Juan haga base este año. El plan cambiará de cara al 2023 y será muy diferente, ya que se apostará más por estar en carrera tal y como ha reconocido en declaraciones a la Agencia EFE: "De momento siempre que he hecho algo se me ha dado bien en todos los lados, pero me falta correr más, descubrirme a mí mismo, saber mis puntos fuertes y mis puntos débiles".

Juan Ayuso en el Giro de los Apeninos Bettini Photo / UAE TEAM EMIRATES

Ayuso comparte equipo con corredores muy importantes, pero destaca uno por encima del resto, Tadej Pogacar: "Lo que destacaría de él es, primero, su normalidad. En la mesa una superestrella como él es igual que todos y se le hacen las mismas bromas. Y luego, su tranquilidad. No le estresa absolutamente nada; pase lo que pase, todo está bien. Es algo que yo también he aprendido".

"Chris Froome y los de su generación son referentes, pero creo que él lo es más porque ha conseguido ganar siendo joven. Evidentemente, es de otro planeta, pero si él lo ha conseguido, te da esa ilusión y motivación para pensar que tú también puedes".

La profesionalización del ciclismo

Juan considera que el motivo de que cada vez haya más ciclistas jóvenes destacando es porque el deporte se ha profesionalizado constantemente: "Desde cadete yo tenía potenciómetro. Ya en juveniles tenía entrenador, que ahora está en el UAE, y empecé con nutricionista. Creo que los métodos de trabajo ya se están aplicando en las categorías inferiores y los chavales que se quieren dedicar a esto son casi profesionales. Eso inevitablemente acelera todos los pasos".

Juan Ayuso en una prueba contrarreloj UAE Team Emirates

De momento, al catalán no le pesa ese cartel de gran esperanza del ciclismo español: "Lo tomo todo como una motivación. A todas las carreras que voy, recibo mucho apoyo. Muchísima gente me quiere ver rendir, muchísima gente me anima por la carretera. Más que presión, tengo agradecimiento, y es algo que me motiva a querer entrenar mejor, cuidarme mejor y ser mejor ciclista".

Y de cara al nuevo año ya sabe que estará en una gran vuelta. O al menos, eso espera: "Planeamos un calendario similar al de ahora, pero corriendo un poco más en carrera. Este año veíamos que entrenaba muchísimo, me ponía enfermo, y todo el trabajo no servía de nada. Queremos enlazar más carreras. De grandes, no sé cuál haré, pero seguro que el año que viene estaré en una"

