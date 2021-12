Enric Mas apuesta por ganar La Vuelta "sí o sí" y Mikel Landa se decanta por el Tour de Francia

Madrid presentó este jueves el recorrido de la Vuelta Ciclista a España 2022 en el Palacio de Congresos de IFEMA. Una edición que contará con la particularidad de tener tres jornadas de descanso, una para el traslado desde Utrecht hasta el País Vasco, y con dos contrarreloj, una por equipos que abrirá la jornada en el territorio tulipán.

Hasta el acto de presentación se desplazaron innumerables personalidades del mundo de la bicicleta para acoger un recorrido que ha gustado y mucho a los ciclistas. Dos de los máximos representantes del ciclismo español como Enric Mas y Mikel Landa han analizado en profundidad el nuevo trazado de la carrera que partirá desde Países Bajos y que concluirá en Madrid después de una jornada apasionante por los puertos de la Sierra de Guadarrama, donde se podría definir la clasificación general.

A pesar de que tanto el líder del Movistar Team como el del Bahrain-Victorious han mostrado su agrado por el diseño del recorrido, no compartirán objetivos. El de Artá sí afrontará la carrera con la ambición de llevarse su primera grande a sus 26 años tras quedar en segunda posición el pasado año.

El ciclista balear define su actuación del pasado curso frente a Roglic como "algo importante, aunque no fuese una victoria". Un paso trascendental en su carrera después de unas temporadas de dudas tras aquella irrupción estelar del año 2018 en el que fue segundo en la ronda española tras Simon Yates.

Respecto al trazado elegido por Javier Guillén y todo su equipo, Enric Mas opina lo siguiente: "Me gusta el recorrido y creo que me viene bien. Este año tanto el Tour como La Vuelta tienen unos recorridos súper atractivos y especialmente La Vuelta con la crono por equipos y las etapas de montaña, que me gustan bastante.

Mas tendrá el Tour un año más entre ceja y ceja, pero también La Vuelta, por lo que espera llegar "con un buen punto de forma en las dos carreras". Sabiendo que triunfar en París será complicado, e incluso entrar en el Top5, alzar los brazos en la carrera de casa sería un enorme premio. Además, valora muy positivamente los movimientos del Movistar Team: "Estoy contento con el equipo, se ha reforzado bien, creo que este año hemos dado un paso adelante con ese tema y seguro que se va a notar en la carretera".

Landa mira al Tour

Por su parte, Mikel Landa también dejó su valoración en la gala sobre el recorrido de la Vuelta Ciclista a España: "Me parece un recorrido muy duro, es una Vuelta que comienza con mucha exigencia, ya la primera semana con etapas nerviosas, montaña, algún final en alto y la crono por equipos. Será una Vuelta difícil del primer al último día".

Sin embargo, dejó claro que sus intenciones no pasan por acudir a la carrera en la que el pasado año tuvo que retirarse debido a su baja forma. El Giro y el Tour están en su cabeza y en su calendario: "Me gustaría venir a la Vuelta, pero el cuerpo me pide volver al Tour de Francia. Después del Tour organizaremos el resto de la temporada. Me gusta el recorrido, pero el año que viene hablaré con el equipo para ver si entra en los planes".

