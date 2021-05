Froome no pierde la fe: "No voy a colgar la bicicleta, puedo estar ahí"

Chris Froome ha pasado los meses y los años más duros de su carrera deportiva. Queda poco para que se cumplan ya dos temporadas completas desde que se produjo su grave caída en el Dauphiné del año 2019 y el ciclista británico todavía no ha sido capaz de volver por sus fueros. Sin embargo, no pierde la esperanza y asegura que ni mucho menos piensa en la retirada.

El jefe de filas del equipo Israel Start-Up Nation se siente con la confianza suficiente de continuar en el mundo del ciclismo y del pelotón internacional. No ha perdido la fe de volver a verse con los mejores o, al menos, de poder recuperar un nivel que le sirva para aguantar la máxima exigencia a la que está expuesta la élite.

Sin embargo, el tiempo pasa y las dudas a su alrededor han ido creciendo por su retorno, aunque se esperaba lento, ha sido un calvario. Nadie esperaba que Froome llegara y se pusiera a ganar carreras y a pelear por el Tour de Francia. Sin embargo, esa dura realidad en la que un ganador de siete Grandes Vueltas no es capaz de aguantar en un pelotón de casi cien ciclistas es la que está provocando que sus críticos alcen el vuelo con demasiada frecuencia.

Froome en la crono del Tour de Romandia 2021 EFE

Ahora, el ciclista británico ganador cuatro veces del Tour de Francia ha querido aclarar algunas dudas sobre su futuro y sobre su recuperación en un vídeo subido a la plataforma YouTube donde ha sido bastante explícito y donde no se ha escondido ni de sus críticos ni de aquellos que se preocupan por su continuidad en el pelotón internacional.

La reflexión de Froome

Froome ha querido ser muy claro y ha denunciado a aquellos que le han llegado a insultar durante esos meses, afirmando que nadie sabe por lo que ha pasado solo para volver a competir: "En las últimas carreras la gente me decía: 'Cuelga la bici, ya lo hiciste, estás acabado'. Me hizo reír, esa gente no sabe cómo de malas fueron mis lesiones. Ellos no saben lo lejos que he llegado para volver a competir. No me conocen como persona. No voy a colgar la bicicleta. Sé que todavía puedo estar aquí".

Froome durante su participación en el Tour de Romandia 2021 EFE

El líder del equipo Israel ha dejado en su propio canal esta importante reflexión y además ha revelado una importante noticia respecto a su futuro, ya que, a pesar de sus 35 años y de todo lo que sufrido estos meses, se ve con cuerda para rato. No se cierra la puerta a competir incluso a los 40 años.

Ahora, Chris está motivado y cree que todo lo que sea competir le ayuda para seguir mejorando y para recuperar su mejor versión: "Aunque no me haya mostrado mucho delante, siento que la intensidad por estar en el pelotón me ayuda. Seguir las ruedas... es el comienzo de sentirme un poco mejor. En la Volta a Cataluña, me sentí muy lejos de mi mejor nivel. Estoy empezando a sentir la progresión y a sentirme mejor sobre la bicicleta. No voy a tirar la toalla. Cuantos más mensajes me lleguen con críticas, más me servirán para animarme y motivarme para hacer mucho más ".

