La vacuna llega al deporte y abre un debate: de la lucha del UAE de Pogacar a la crítica del dopado Riccò

El mundo conoció la existencia de la Covid-19 el pasado año, aunque no se tiene certeza de cuál fue la fecha exacta en la que el virus llegó para atormentar al mundo con casos de contagios y víctimas. Lo que sí está claro es que, a partir del mes de marzo, la vida cambió por completo tal y como se conocía. Ahora, esa nueva situación está a punto de cumplir un año, cuando antes teníamos la esperanza de que fuera cuestión de días o semanas.

Nadie sabe ya lo que es salir a la calle sin mascarilla, o entrar a un sitio y no echarse gel hidroalcohólico en las manos y la sociedad vive obsesionada con no tocarlo todo, mantener las distancias y reducir las formas de afecto para estar juntos el menor tiempo posible. Sin embargo, hasta estas tendencias llevan ya tanto tiempo, que el mundo y la situación han avanzado.

Y han avanzado principalmente porque los científicos y expertos se pusieron manos a la obra desde el mes de marzo para encontrar esa famosa vacuna que termine con esta pesadilla que tanto dolor ha causado y que ha cambiado el modo de vivir y de ver las cosas de la gente. Esas vacunas que todos esperan que acaben de una vez por todas con el coronavirus, o que por lo menos ayuden a combatirlo, ya están en circulación y están siendo administradas a la ciudadanía mediante la división de la misma en grupos de población prioritarios. La vacuna forma ya parte de todos y también lo está siendo del deporte, ya que existe un equipo al que se podría calificar de pionero. Se trata del conjunto de ciclismo del UAE Team.

El UAE y Sinopharm

El equipo de ciclismo de los Emiratos Árabes Unidos, más conocido como UAE Team o simplemente como UAE es el primer equipo del pelotón profesional, y uno de los primeros en el deporte mundial, que ha tenido ya acceso a una de las vacunas creadas para combatir la Covid-19. De esta forma, los 27 ciclistas que forman parte del equipo y los 32 miembros del personal técnico y la dirección del conjunto árabe ya han sido vacunados contra la Covid-19.

Tadej Pogacar siendo vacunado Instagram (use_team_emirates)

Se trata de un paso muy importante para ellos ya que la intención es que todos hayan sido vacunados y hayan pasado el proceso posterior antes de que comience la temporada, aunque ya hay algunas carreras como la Challenge de Mallorca, en la que precisamente iba a debutar el líder del equipo y campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar, que han sido canceladas por la pandemia. Sin embargo, esta decisión tomada por el equipo ha sido bastante polémica y guarda una serie de lecturas muy controvertidas detrás de este paso.

El equipo árabe ha optado por la vacuna de Sinopharm CNBG, un fármaco que ha sido creado por China y que, curiosamente, cuenta con el apoyo y la aprobación de los Emiratos Árabes Unidos e Israel. De esta forma, se entiende el rápido acceso que ha tenido el conjunto árabe, que cuenta con un gran respaldo económico del país y de la ciudad de Abu Dhabi, a esta nueva vacuna para la que han terminado siendo un escaparate y una exposición ante la sociedad y ante el mundo. A pesar de eso, el director del equipo Mauro Giannetti, quiso expresar su agradecimiento al gobierno por haberles posibilitado el acceso tan rápido a la vacuna: "Como equipo de los Emiratos Árabes Unidos, estamos enormemente orgullosos de los esfuerzos que la nación y su liderazgo han realizado en todos los niveles para combatir el impacto de la pandemia de Covid-19 y ser un líder en los esfuerzos para devolver la vida a la normalidad".

Ahora, el conjunto árabe tiene que hacer frente a las muchas críticas que están recibiendo por haberse prestado a una labor política tan cuestionable de un gobierno que no se caracteriza precisamente por el respeto total a la democracia y a la libertad. Además, una gran parte de las críticas han llegado por parte de aquellos que afirman que hay otros colectivos más vulnerables en la sociedad y que necesitan la vacuna con más urgencia que un grupo de deportistas en pleno estado de salud.

Kristoff durante el proceso de vacunación Instagram (uae_team_emirates)

Preparación del ciclismo

Una de las cosas que más ha sorprendido es que la vacuna contra la Covid-19 haya entrado al mundo del deporte a través del ciclismo, el cual ha sido una disciplina que ha demostrado saber controlar perfectamente la situación gracias a los protocolos tan férreos y estrictos que elaboró la empresa ASO. El organizador del Tour de Francia y La Vuelta vivió sendos éxitos durante dos de las carreras más importantes del calendario, demostrando que se puede competir con prudencia y cuidado, pero al mismo nivel que siempre se ha hecho. Cierto es que no sucedió así con el Giro de Italia, organizado por RCS.

No obstante, y a pesar de su complejidad, el ciclismo ha sido uno de los deportes que ha demostrado estar más y mejor preparado para la lucha contra la Covid. A pesar de que se han suspendido muchas carreras, hecho que ya se está reproduciendo en este 2021, y de que se trata de una disciplina que se practica en grandes grupos, con muchos viajes y personal, el ciclismo ha demostrado estar sobradamente a la altura de las circunstancias que vive el mundo en general.

Enric Mas junto a Dan Martin y Roglic Twitter (@Movistar_Team)

Aún así, no cabe ninguna duda de que la llegada de la vacuna supone un avance significativo como lo es para la vida en general. Es cierto que, a nivel económico, el ciclismo ha sido uno de los deportes más castigados ya que su salud financiera no era especialmente buena, y las dudas, la suspensión de carrera y la pérdida de beneficios que ha dejado la crisis le han puesto en una situación límite. A pesar de todo, el mundo de la bicicleta ha sabido pelear con fuerza y resistir así el temporal que toca vivir.

Dudas con la vacuna

Como todo en esta vida, la llegada de la vacuna no está exenta de polémica. La celeridad con la que ha llegado despierta desconfianza en la sociedad, así como no saber de qué se compone o si realmente será segura y eficaz al tratarse de una cosa totalmente nueva. Al igual que los propios contagios de la Covid-19, la vacuna también genera dudas e incertidumbres.

Uno de los miedos más repetidos en la sociedad tras los contagios por coronavirus han sido los efectos secundarios del mismo, incluso una vez superada la enfermedad. Deportistas como el futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa o el piloto de Fórmula 1 del equipo Racing Point Lance Stroll, han padecido algunos de los fuertes efectos secundarios de la Covid-19. Por eso, con la llegada de la vacuna también surge el miedo de que esta pueda tener efectos secundarios que afecten al rendimiento de los deportistas, cuyos cuerpos se preparan al máximo de sus capacidades con entrenamientos extremos que a veces dejan incluso al límite de defensas a sus organismos fruto del cansancio, la fatiga o la delgadez.

Por ello es que la administración de la vacuna en el deporte no ha genera unanimidad ni confianza plena, sino que existen matices que están siendo estudiados por los departamentos médicos de los equipos, para conocer con el máximo detalle posible qué efectos pueden desencadenarse a raíz de la vacunación.

David de la Cruz siendo vacunado Instagram (uae_team_emirates)

Además, se ha abierto también otro debate. Los deportistas, en este caso los corredores del UAE Team, son profesionales a sueldo, es decir, empleados, de sus propios equipos, los cuales funcionan como empresas. De esta forma, ya se discute si los equipos deben 'obligar' a sus empleados a ponerse la vacuna en caso de que estos no quieran, además de como se podrían reestructurar sus propias disciplinas internas si tienen que convivir deportistas vacunados con deportistas no vacunados. Podrían surgir dudas como obligar a ciclistas vacunados a seguir viviendo en las famosas 'burbujas' sanitarias junto a los no vacunados, o si tendría que haber varias formas de organización teniendo en cuenta la condición de cada profesional. En ambos casos, se trata de problemas añadidos.

Y, por último, se genera también otro debate acerca de la procedencia de las vacunas, ya que, en este caso, corredores de diferentes nacionalidades van a recibir la vacuna que ha sido elegida por el país del que procede su equipo, en este caso, la china Sinopharm que cuenta con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos. Así, españoles como el corredor David de la Cruz o Josean Fernández Matxin, managar general del equipo, no tendrán acceso a la vacuna de Pfizer, la cual se está administrando ya en España.

Momento de críticas

A pesar de que se trata de todo un acontecimiento mundial y de un gran paso para la sociedad y el deporte, el hecho de que el equipo UAE ya haya tenido acceso a las vacunas contra la Covid-19 ha generado un importante cruce de declaraciones y críticas dentro del ciclismo. Las principales se centran en el hecho de que se haya priorizado a un conjunto de personas jóvenes y en perfecto estado de salud por delante de otros grupos de riesgos o que el equipo haya accedido de forma tan rápida a la vacuna por el apoyo del gobierno emiratí y de su potente capacidad económica.

Uno de los más duros en sus afilados comentarios ha sido el siempre polémico Patrick Lefevere, director del equipo Deceuninck Quick Step del Campeón del Mundo Alaphilippe y de la joya del ciclismo mundial Remco Evenepoel. El belga ha criticado la decisión tomada por el equipo asegurando que el hecho de estar vacunados, a pesar de ser positivo para ellos por su seguridad, no les hará ir más rápido. Además, asegura no estar celoso ya que no se trata de una buena gestión de un equipo, sino de un estado que guarda buena relación con China y que por ello ha tenido acceso a la vacuna, algo que ningún otro equipo tiene.

Patrick Lefevere celebra una victoria con Sam Bennett Instagram (patricklefevere)

Además, ha lanzado otro dardo al equipo UAE asegurando que, a él, y por ende a su escuadra, no les gustaría ser noticia por haber sido el primer equipo ciclista en recibir la vacuna en estos momentos, ya que hay otros colectivos que la necesitan más y que los ciclistas y atletas, como parte de la sociedad, deben esperar su turno.

Otro personaje del mundo de la bicicleta que se ha sumado a las críticas, aunque más que contra el equipo UAE ha sido contra la propia vacuna, ha sido el exciclista italiano Ricardo Riccò, que saltó a la fama tras firmar un segundo puesto en el Giro de Italia del año 2008. El que fuera corredor del Saunier Duval entre otros, ha asegurado que él no se pondrá ninguna vacuna porque nadie puede obligarle a inyectarse algo que no sabe si tendrá efectos secundarios y que no sabe "qué mierdas" lleva. El italiano asegura haberse informado bien sobre el coronavirus y sobre las vacunas que están siendo aceptadas y que él hará "lo que le dé la gana" con su cuerpo.

Ricardo Riccò montando en bici Twitter (@ricardo_ricco)

Estas críticas hacia el proceso de vacunación han sido expresadas a través de sus redes sociales, donde también ha recibido críticas y cometarios muy dolorosas acerca de su pasado, el cual no tiene desperdicio. Riccò ha tenido que dejar el ciclismo al estar suspendido de por vida por dopaje después de inyectarse bolsas de sangre en mal estado que a punto estuvieron de costarle la muerte. El italiano tuvo que ser ingresado en el hospital de Módena de urgencia y en estado grave, donde confesó haber guardado durante 25 días esas muestras de sangre en un frigorífico.

A raíz de este hecho, Riccò fue expulsado de su equipo mientras duraba el conflicto legal en el que se iba a decidir si finalmente había incurrido en delitos por dopaje, de los cuales terminó siendo sancionado hasta 2024 y, después, de por vida. Antes de ese suceso, el corredor italiano ya había sido sancionado 20 meses, en el Tour de Francia de 2008 y tras ganar dos etapas, por un positivo en el fármaco EPO-CERA. Por ello, estas críticas de Riccò, que puso su vida en juego causándose una insuficiencia renal agravada con fiebres altas a causa de una verdadera chapuza, han llamado mucho la atención, ya que hace años no le importaba inyectarse "mierdas" para mejorar su rendimiento. De lo que no cabe dudas es de que la vacuna ya ha llegado al mundo del ciclismo despertando un gran revuelo.

