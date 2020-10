Tao Geoghegan Hart se proclama ganador del Giro de Italia en el póker de victorias de Ganna

️The Last Km before entering the history books. Bravo @taogeoghegan!



️L'Ultimo Km prima di entrare nella storia. Bravo @taogeoghegan!



️El último kilómetro antes de hacer historia. ¡Bravo @taogeoghegan!



️Le dernier km pour entrer dans l'histoire ! Bravo @taogeoghegan!#Giro pic.twitter.com/08ZoHAZgGb