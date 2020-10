Tao Geoghegan Hart vence en la cima de Sestriere y Hindley se vista de rosa

️The Last Km of an incredible stage. Tao vs Jai! What a show!



️L'ultimo km di una tappa incredibile. Tao vs Jai! Che spettacolo!



️Le dernier km d'une étape incroyable. Tao vs Jai ! Quel spectacle !



️El último kilómetro de una etapa increíble. Tao vs Jai! ¡Que show!#Giro pic.twitter.com/Xah8ffSwVO