Matxin, el jefe español del sueño de Pogacar en el Tour: "Ahora es favorito para ganar el Mundial"

El Tour de Francia se presentaba esta temporada como uno de los eventos más importantes del año. No solo por lo que supone ser la carrera de ciclismo más grande de todas, sino por lo que significaba un evento de tales proporciones en una temporada tan complicada como la actual. La ronda francesa era el salvavidas al que todos se querían agarrar, lo que suponía un aumento del miedo y de la responsabilidad por parte de todos.

Que el Tour llegara a buen puerto era básico para la supervivencia de un deporte tan dañado económicamente como es el ciclismo. Además, iba a ser el termómetro que iba a marcar la viabilidad del resto de la temporada con un Mundial, un Giro de Italia, una Vuelta a España e infinidad de carreras ya programadas para disputarse a expensas de cómo evolucionara la situación sanitaria.

La celebración del Tour adquirió tal importancia que por momentos dejó en un segundo plano el ámbito deportivo. Por muchas mentes, no seguramente la de los corredores, pero sí la de algún director de equipo y algún organizador, pasó la idea de que "el Tour que se corra, que ya veremos quién lo gana".

Por una mente que no pasó esta idea fue por la de Tadej Pogacar. Y si pasó, lo ha disimulado muy bien. El joven corredor esloveno se proclamó hace tan solo unos días campeón del Tour de Francia con tan solo 21 años y tras dar una portentosa exhibición en la contrarreloj final de La Planche de Belles Filles. El ciclista del UAE Team, que debutaba en esta edición de La Grand Boucle, asombró al mundo con una actuación de otra época que no solo ha dejado en shock al mundo del ciclismo, sino que ha dejado a algunas personas muy felices por un trabajo excelentemente realizado.

Una de esas personas es Joxean Fernández Matxin, Manager General del UAE Team Emirates y persona muy cercana a Pogacar. Matxin es uno de los cerebros que hay detrás de uno de los mejores equipos de ciclismo que hay en el mundo actualmente y que ha llegado hasta la cima a base de trabajo, esfuerzo y mucha dedicación para formar grandes campeones a partir de corredores jóvenes con muchas ganas de aprender y repletos de talento.

Así ha llegado el triunfo del joven Tadej Pogacar en la carrera más complicada del mundo, gracias a unas bases de trabajo muy sólidas que han permitido al UAE Team situarse en lo más alto del ranking UCI y tocar el cielo. Matxin cuenta sus secretos y sus sensaciones en una entrevista con EL ESPAÑOL en la que repasa lo que ha significado este Tour de Francia tanto para Pogacar como para todo el equipo.

¿Cómo está el equipo después de ganar el Tour?

Satisfechos, no solo por ganar el Tour de Francia, sino porque ha salido el ranking de la UCI y somos el equipo número 1 del mundo. Es una satisfacción absoluta.

¿Cómo habéis vivido esta experiencia de tres semanas en un Tour que ha sido tan diferente por fechas y por las medidas sanitarias?

Este Tour ha sido diferente. Nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y a lo que había, pero estamos satisfechos porque hemos demostrado que el sistema ha funcionado, nos hemos autoprotegido, y que se ha podido celebrar una carrera tan importante como el Tour de Francia incluso con tanta gente y tanto público.

¿Se ha sentido miedo por los corredores ante la presencia de público que acudía a las etapas sin mascarillas?

No ha habido miedo, pero siempre hay ese punto de respeto que todos necesitamos tener. Nosotros ya vivimos en Abu Dhabi el confinamiento en primera persona, hemos tenido que estar allí haciendo la cuarentena en febrero, eso también nos ha hecho estar más unidos y más fuertes, conocer la gravedad desde el principio, no tomarlo a la ligera ni ser excesivamente temerosos. Siempre con respeto, eso ha influenciado en hacer las cosas mejor para poder estar más fuertes.

¿Cómo ha sido la preparación del equipo en esta temporada tan diferente para intentar que los corredores llegaran en su mejor momento al Tour?

Hemos entrenado en altura, hemos trabajado como equipo, compitiendo bien en las carreras, haciendo entrenamientos muy específicos y afrontando el calendario siempre buscando la mejor opción.

¿En algún momento se dudó de la preparación de Pogacar viendo a un corredor como Roglic que estaba tan fuerte en las carreras previas al Tour como el Dauphiné?

Lo que puedes controlar es lo que tú haces, no sabes realmente lo que hace el resto. Para nosotros saber en qué estado de forma está el corredor es satisfactorio, pero no tenemos un conocimiento absoluto de cómo llega el resto. Sabíamos que iba a llegar bien, que podía estar en perfectas condiciones, pero también es cierto que teníamos que ver cómo estaban los rivales, que hay que respetarles, porque lo mismo que tú haces las cosas bien, ellos las hacen bien también. Nosotros hemos hecho las cosas lo mejor que creíamos.

¿Qué se le dice a un corredor como Pogacar, debutante en el Tour, sabiendo de todo lo que es capaz?

Sabemos mejor que nadie de todo lo que es capaz. Sabíamos que en la última contrarreloj llegaba en una condición muy buena y quería hacerlo bien, pero también tienes ese margen de saber que tus rivales directos están ahí y lo van a hacer bien. Tienes por ejemplo a uno de tus rivales como Roglic, que sabes no solo que es favorito, sino que lo va a hacer siempre bien, entonces tienes que ser prudente y respetuoso con los rivales aunque éramos sabedores de que lo podía hacer bien.

En ningún momento estábamos convencidos de que podíamos ganar el Tour Joxean Fernández Matxin, Manager General del UAE Team Emirates

¿Se le ha dicho a Pogacar en algún momento que corriera con cabeza viendo que estaba bien colocado en la general en su debut, o tenía total libertad?

Se ha hecho todo siempre con la cabeza suficiente de saber que había muchas cosas que habíamos conseguido, pero sabiendo que perder el segundo puesto arriesgando por ganar entra dentro de la competitividad, el que quiere arriesgar y asumir algún riesgo lo hace para conseguir algo mejor.

¿Cuál es el momento en el que UAE se ve en carrera peleando con los mejores y con opciones de ganar el Tour?

Creo que siempre afrontas el Tour para ganarlo, pero tienes la duda de saber cómo estará el resto. En ningún momento estábamos convencidos de que podíamos ganar el Tour, en ninguno, y quien lo diga no es cierto porque eso no se sabe, no se ve hasta que tienes los tiempos. Incluso hasta que no vimos que Roglic entraba perdiendo algunos minutos no fuimos conscientes de lo que se podía conseguir porque no lo sabes, y quien diga lo contrario miente. No puedes saber lo que va a pasar hasta que no pasa.

¿Fue la etapa de los abanicos una desilusión?

Es afrontar la carrera como viene e intentar sacar el lado positivo de las cosas. Si hemos perdido tiempo vamos a tener más margen para correr al ataque y que no nos marquen tanto, podemos ser más agresivos, por eso siempre tienen un lado positivo estas cosas.

¿Tenía Pogacar alguna de las etapas que ha ganado ya marcadas previamente?

Había muchas etapas. No hay una etapa en concreto porque nosotros no podíamos controlar una fuga porque no éramos los líderes y si luego no ganas la etapa para qué has sacrificado a todo el mundo, entonces hemos buscado esas etapas con coherencia sabiendo que había muchas en las que se podía conseguir victoria.

¿Cómo se ha vivido la tiranía y el ritmo tan fuerte que ha impuesto el equipo Jumbo-Visma?

Es que desde fuera…se ha dicho que unos días se ha ido fuerte, otros días que iban parados…es que es al final lo que tienen 21 días. Ni todos los días hay espectáculo, ni todos los días hay fuga, ni todos los días gana el mejor. No puedes centrarte solo en una etapa, el Tour se caracteriza por una regularidad de los 21 días, ni un día uno es un fenómeno ni al siguiente es un desastre. El Tour califica al más regular.

¿Le ha venido bien a Pogacar tener a un equipo como Jumbo-Visma que marcaba el ritmo y no sacrificar al UAE como sí han hecho otros equipo como el Bahrain de Mikel Landa?

Son circunstancias diferentes. Bahrain tuvo que jugar más al ataque porque estaban más atrás, y nosotros para buscar el amarillo solo teníamos a una persona, ellos buscaban intentar eliminar corredores que estaban por delante en la clasificación. A mí fue una actitud que me gustó porque fueron optimistas, con un espíritu atacante, salir siempre a ganar.

¿Se pensó que había mala suerte en el equipo tras la caída de De la Cruz y los abandonos de Fabio Aru y Davide Formolo?

Fueron situaciones que transcurrieron en carrera. Cuando hay momentos malos sabes que van a pasar y que van a llegar los buenos y que los tienes que aprovechar porque alguno malo volverá. Se afrontan desde el prisma profesional. Hay que intentar tener el coraje suficiente como el que tuvo De la Cruz, para aguantar lo máximo posible y llegar como ha llegado a la última semana, en una forma espectacular, excepcional. Solo tengo palabras de admiración y de respeto hacia él.

¿Qué le dijeron a Pogacar antes de la contrarreloj?

Realmente nada, la había preparado tanto que no le dijimos nada. Él había llegado con ganas, con motivación y con todas las opciones, había poco que aportar. Simplemente afrontarlo como un día más para no crearle una presión extra. Es ciclismo y como tal hay que hacerlo al 100%. Todo lo que consigas aquí se multiplica por 10 porque esto es el Tour de Francia.

¿Es cierto que Pogacar no llevaba potenciómetro en la contrarreloj?

Sí, es cierto.

¿Puede ser un ejemplo de que los potenciómetros no son tan importantes en carrera, sobre todo en momentos tan decisivos como una etapa corta o un último puerto?

Bueno, la sensación que tenía él es que se sabía de memoria el recorrido, sabía perfectamente cómo lo tenía que hacer, cómo tenía que afrontarlo, dónde tenía que apretar, cuándo y cómo. Era más una visualización interna de lo que tenía que suceder que el hecho de mirar un potenciómetro para confirmar sus sensaciones. Demasiada información te llega a generar dudas. El sabía lo que tenía que hacer al 100%, lo tenía absolutamente medido y memorizado. Se lo sabía todo de memoría, el recorrido, el cambio de bicicleta, cómo afrontar las curvas, dónde hacer las recuperaciones sin perder tiempo…estaba casi todo bastante programado.

¿Había miedo de que pudiera llegarle un bajón al final de la contrarreloj?

No, tampoco es cuestión de que todo esté programado porque el ciclismo es deporte y no lo puedes programar todo, puede haber una caída, un pinchazo…pero tienes que programar lo que tienes en tu mano. Fuimos a entrenarlo y a trabajarlo dos meses y medio antes del Tour, fuimos con Mikkel Berg (triple campeón del mundo sub 23 de contrarreloj) para afrontar la parte plana con alguien como referencia indiscutible, fuimos con masajistas, mecánicos, técnicos para afrontar ese cambio de bicicleta, para no perder absolutamente nada e intentar ganar incluso tiempo, todo eso es muy importante.

Alguien que gana el Tour puede estar entre los favoritos para ganar el Mundial Joxean Fernández Matxin, Manager General del UAE Team Emirates

Ganar el Tour de Francia y el Mundial en siete días sería increíble, ¿tiene opciones Pogacar de ganarlo?

Ahora lo que tiene que hacer es disfrutar y después llegar hasta el final. Tiene el Mundial y alguna carrera de un día pese a que él es un corredor de vueltas por etapas, pero también lo puede hacer bien. Nosotros estamos centrados en que lo haga bien, en que esté tranquilo y sosegado, y que disfrute de lo que ha conseguido.

Entonces, ¿se le podría considerar entre los favoritos?

A quien gana el Tour se le puede considerar entre los favoritos para el Mundial, pero hay que tener en cuenta que un Mundial es diferente, hay muchas alternativas, hay muchos corredores que llegan frescos, que no han corrido el Tour pero que han preparado bien el Mundial. ¿Puede ser uno de los favoritos? Sí, obvio, alguien que gana el Tour puede estar entre los favoritos, pero a los rivales se les debe respetar.

¿Qué calendario tiene Pogacar para el resto de la temporada? ¿Podría ir a La Vuelta?

Ahora tiene mundiales y después Lieja y Flecha. Pero no, no irá a La Vuelta.

¿Qué evolución ha tenido Pogacar en este Tour respecto a La Vuelta del año pasado dónde tuvo su explosión?

Va madurando paulatinamente, va creyéndoselo más, sigue teniendo ese respeto, pero palpa que puede conseguir cosas importantes. Al final se llama confianza.

¿Qué ha significado para un equipo como UAE Team Emirates que aspira a ser el mejor el hecho de haber ganado ya el Tour de Francia?

No solo se ha ganado la mejor carrera del mundo, sino que somos el equipo número 1 del mundo en el ranking de la UCI. Se van cumpliendo ciclos y se van cumpliendo sueños, y el sueño de ganar la mejor carrera del mundo se ha conseguido, el de ser el mejor equipo del mundo se ha conseguido, pero ahora queda lo más importante, que no solo es llegar, sino mantenerse. Siempre hemos conseguido cosas en la vida, pero mantenerse siempre siendo importante es la vara de medir. No tenemos que centrarnos en lo que hemos conseguido sino en lo que tenemos que seguir consiguiendo.

¿Qué ha significado a nivel personal, después de una carrera tan larga, llegar a la cima de ganar el Tour?

Es un sentimiento de ciclos, de objetivos, de sueños, de haber conseguido una meta, conseguir el Tour es lo más grande que te puede pasar en el ciclismo. Ha sido un proyecto de dos años y medio que ha conseguido un Tour de Francia y no dentro de la mentalidad que tiene todo el mundo del mundo árabe que todo es a base de talonario, sino creando jóvenes corredores y ganar con ellos, creados por nosotros mismos, y convertirnos así en el mejor equipo del mundo.

¿Qué tiene esta generación de los Pogacar, Bernal, Evenepoel, que siendo tan jóvenes ya ganan tanto?

Yo creo que esta generación es la generación de la información. El secreto radica en que se puede cambiar la información por la experiencia, antes si querías saber algo tenías que experimentarlo. Ahora puedes acceder a esa información y tenerla en tu mano sin tener que vivirlo o sufrirlo.

