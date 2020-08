Enric Mas, Alejandro Valverde y Marc Soler lideran al Movistar Team en el Tour de Francia 2020

Alejandro Valverde, Enric Mas y Marc Soler encabezan el Movistar Team para la 107 edición del Tour de Francia que comienza el próximo sábado en Niza y finaliza en París el 20 de septiembre. La gran novedad en el equipo telefónico es la inclusión del catalán Marc Soler, en principio elegido para ser el líder del equipo en el Giro de Italia.

La formación del Movistar para el Tour es la compuesta por Dario Cataldo, Imanol Erviti, Enric Mas, Nelson Oliveira, José Joaquín Rojas, Marc Soler, Alejandro Valverde y Carlos Verona. Quedan como reservas ante cualquier eventualidad Antonio Pedrero y Jürgen Roelandts.

José Luis Arrieta, Patxi Vila y Pablo Lastras serán los directores deportivos de Movistar Team durante este Tour 2020. El Movistar, que ha permanecido durante la última semana concentrada en Courcheve, reconociendo varias de las etapas alpinas de esta edición, se encuentra desde el pasado domingo en Niza para los últimos preparativos.

El liderato recaerá sobre los hombros de un Enric Mas que no consiguió estar con los mejores en el Dauphiné. Soler, en función de sus sensaciones, podría ser la segunda baza, pero el objetivo sigue siendo el Giro. En el caso de Valverde, él mismo reconocía que va "con el objetivo de ganar alguna carrera", por lo que la general parece ya una utopía para el murciano.

El imperio y las avispas

El colombiano Egan Bernal, defensor del título, y el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro 2019, son los elegidos por el Ineos para liderar el Tour de Francia. Los elegidos por el Ineos para el Tour son los siguientes: Andrey Amador, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov y Dylan van Baarle.

En el lado holandés, tras la baja de Steven Kruijswijk, Jumbo Visma contará con Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Wout Van Aert, Sepp Kuss, Tony Martin, George Bennett y Robert Gesink. Está por ver el estado del gran líder de "las avispas" después de su caída en Dauphiné.

El estado de Roglic

En declaraciones a RTV Slovenia, el líder de la formación holandesa se mostraba totalmente pesimista: "Todavía no me siento en mi mejor nivel. Pudo haber sido peor pero no es ideal lesionarse antes del Tour de Francia". Y, en ese momento, soltó la bomba: "Por el momento no sé si podré empezar el Tour el sábado en Niza".

Sin embargo, ha sido su director, Merjin Zeeman, máximo dirigente del Jumbo-Visma, quien ha querido calmar los ánimos y arrojar positivismo y esperanza a la situación afirmando que la recuperación de Roglic va por buen camino y que si todo avanza según lo esperado, estará en plenas condiciones de luchar por el Tour.

"A Primoz ya no le molesta su caída en Dauphiné. Este fin semana entrenamos en serio y lo hizo sin problemas". Además, asegura que el trabajo de los médicos y de los equipos de fisioterapia de la formación neerlandesa han clave: "Gracias al trabajo de nuestros médicos ya se puede entrenar en plenitud".

El ciclista esloveno tuvo una fuerte caída en la recta final del Dauphiné que le obligó a bajarse de la bicicleta antes de tiempo para intentar recuperarse lo antes posible y llegar al Tour de Francia en plenas garantías. De hecho, Primoz tenía la carrera prácticamente ganada, pero prefirió perder su victoria y descansar de cara a Francia. El triunfo final fue para Daniel Felipe Martínez, del Education First.

