El Tour de Francia ya no será machista: esta es la decisión que han tomado con las azafatas

Se acaba una polémica que llevaba coleando en los últimos años en torno al Tour de Francia. La organización, ASO, ha decidido que, desde esta temporada, no haya dos azafatas en el podio después de cada etapa. Esta cuestión que era tildada como machista desde algunos sectores quedará para el pasado y, ahora, habrá un hombre y una mujer en las entregas de trofeos y maillots.

El director de carrera, Christian Prudhomme, ha sido el encargado de confirmar esta decisión en una entrevista en el portal francés VeloNews. "Antes se veía al ganador rodeado de dos azafatas y ahora será diferente, con un hombre y una mujer realizando esa función. Será algo nuevo en el Tour, pero esta medida ya la llevamos haciendo durante más de 20 años en otras carreras, como la Lieja - Bastoña - Lieja", sentenció el máximo responsable de la carrera.

La Vuelta a España fue pionera en este tipo de medidas para paliar esa imagen en la que solo la mujer se veía expuesta a ser la imagen del podio junto a los ciclistas. Este 29 de agosto, fecha en la que comienza la edición de este 2020 tan excepcional, se verá por primera vez en el Tour de Francia a un chico y a una chica al lado del ganador de la etapa o del jersey amarillo.

Julian Alaphilippe, con el maillot amarillo en la pasada edición del Tour de Francia REUTERS

El año pasado se presentó una petición para retirar a las chicas del podio en el Tour de Francia que logró reunir más de 38.000 firmas. "Ustedes suelen ver al campeón rodeado de dos azafatas, con cinco representantes públicos a un lado y cinco patrocinadores a otro. Ahora será diferente, con un solo político electo, y un solo representante del patrocinador del maillot amarillo, así como una azafata y un azafato por primera vez", apuntó Prudhomme.

Eso sí, según ha admitido también Prudhomme, las mismas azafatas no estaban tan de acuerdo con esta decisión y, desde hace meses defienden su "derecho al trabajo" y rechazan propuestas que consideran "idiotas" porque las conducirían al paro. "Azafatas del año pasado me han telefoneado porque no querían quedarse fuera este año", explica el director de carrera.

En las redes sociales están defendiendo su condición. Tanto en Facebook, como en Instagram o Twitter, cuentas como 'Podium Girls Cycling' o 'Hotesses du Tour' vienen advirtiendo sobre este rumor desde hace meses y han hecho comunicados reaccionando a esta noticia asegurando que "unos cuantos idiotas no nos ganarán": "Eso es falso, fake news, todas las chicas del podio del Tour tienen contratos firmados".

Un deporte más

Es una medida que se ha ido aplicando a diferentes deportes que, tradicionalmente, usaban modelos para dar color a sus competiciones. La Fórmula 1 decidió en 2018 que no hubiera más 'grid girls', las chicas de las parrillas de salida, después de años de tradición. En el caso de MotoGP, se han visto obligados a prescindir de ellas esta temporada por culpa de la pandemia dentro del protocolo con el que regresó la actividad al mundial de motociclismo.

[Más información: Sorpresa en el Ineos: Chris Froome y Geraint Thomas no irán al Tour de Francia]