Carapaz, ganador del Giro, no correrá La Vuelta a España debido a una lesión

El ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia, no tomará este sábado la salida en la 74 edición de la Vuelta a España que comienza en Torrevieja (Alicante), debido a "una contusión en el hombro derecho" que se produjo en una caída el pasado domingo.



Según informa el equipo, el ciclista ecuatoriano, de 26 años, "no ha podido recuperarse de una fuerte contusión en el hombro derecho sufrida el domingo pasado en una caída mientras disputaba el Criterium de Profronde van Etten-Leur, en los Países Bajos".



Pese al tratamiento recibido desde entonces y la ausencia de fracturas, la evolución de las lesiones aconseja una mayor precaución para su total restablecimiento, por lo que no tomará parte en la carrera.



El murciano José Joaquín Rojas, previsto como reserva de la formación telefónica para la Vuelta y presente ya desde el miércoles en Alicante, completará un ocho también formado por Valverde, Quintana, Soler, Erviti, Pedrero, Arcas y Oliveira.

