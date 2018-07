Tour de Francia: 1.000 euros por 21 días de sufrimiento

El Tour de Francia es la carrera más prestigiosa del mundo, pero también, con permiso del Giro de Italia, la más dura. Son tres semanas montado sobre una bicicleta sumando etapas de más de 200 kilómetros, puertos con más de 15 kilómetros de ascensión como el Alpe d’Huez o La Rosière o, como en esta edición, recorridos con “entretenidos” tramos de pavés.

Es tan complicado sobrevivir al Tour que cuando el diario L’Auto (actual L’Equipe) presentó la primera edición de la Grande Boucle, casi nadie quiso participar. Eran 2.428 kilómetros de puro sufrimiento: sin coches de apoyo, sin entrenadores, sin poder cambiar la bicicleta. A 15 días del inicio de la carrera, sólo se habían inscrito 15 valientes y los organizadores pensaron que tenían que hacer algo para que se apuntase más gente.

Sin posibilidad de hacer mucho más asequible el recorrido (lo habían vendido como “la mayor prueba ciclista del mundo entero”), la única posibilidad era aumentar el premio, que fijaron en 3.000 francos. Además, añadieron primas al resto de puestos. Al final corrieron 60 ciclistas. Aquellos que acabaron sin entrar en el podio se llevaron cinco francos por cada una de las seis etapas completadas.

Muchos aficionados sueñan con ser los que suban los grandes puertos, con ser el foco de todas las cámaras al atacar en las faldas del Ventoux, con vencer al sprint en los Campos Elíseos. Pero eso es sólo un momento. En la bicicleta te das cuenta de que el Tour de Francia es una carrera de tres semanas, una tortura. No consiste sólo en llegar a la línea de meta en cada una de las etapas, que ya es todo un logro, sino en entrar dentro de los límites de tiempo que marca el resto del pelotón para que no te manden a casa. El Tour es seguir pedaleando cuando no te quedan fuerzas.

A la organización de las grandes carreras no les interesa que los ciclistas abandonen o que digan 'basta' cuando ya no se juegan nada. Si fuera así, a la última etapa sólo llegarían unos pocos. Cuantos más ciclistas lleguen a París, más público, más publicidad, más ingresos para la carrera.

Por eso, desde esa primera edición de 1903 se recompensa a los ciclistas que llegan hasta la última meta. Este año, el ganador de la Grande Boucle recibirá medio millón de euros, 200.000 el segundo y 100.000 el tercero. Del 4º al 20º puesto, las primas van bajando hasta los 1.000 euros, que es lo que recibirán los que queden entre el 21º y el 160º. En total, 1.128.800 euros en premios.

Pero para llevarse los 1.000 euros hay que acabar los 3.351 kilómetros de los que consta este año la carrera. En esta edición del Tour correrán 176 ciclistas: ocho por cada uno de los 22 equipos inscritos. O sea, si todos consiguen acabar, habrá 16 que se volverán a casa con las manos vacías. Y otros 140 corredores que se llevarán 47,5 euros por cada etapa completada.

Sin embargo, no todos los ciclistas del Tour correrán para estar entre los 20 primeros y optar a las primas más altas. Muchos, de hecho, lo único que buscan es acabar y mientras tanto ayudar a su jefe de filas para que él sí que esté en lo más alto del podio. Para eso les pagan en su equipo (con un sueldo mínimo que roza los 25.000 euros para los menores de 25 años y los 30.000 para los más veteranos).

Otros, más atrevidos, intentarán además llevarse una etapa que signifique más visibilidad, una mejora en el contrato o un plus en su bolsillo. O luchar por otro de los premios. El ganador del maillot por puntos y el de la montaña ingresarán 25.000 €. Mientras que el mejor joven percibirá 20.000 € y el mejor equipo se hará con 50.000 €. Pero lo importante es terminar: entrar en la lista de sufridores que acabaron el Tour.

Premios del Tour por puesto

1º - 500.000 euros

2º - 200.000

3º - 100.000

4º - 70.000

5º - 50.000

6º - 23.000

7º - 11.500

8º - 7.600

9º - 4.500

10º - 3.800

11º - 3.000

12º - 2.700

13º - 2.500

14º - 2.100

15º - 2.000

16º - 1.500

17º - 1.300

18º - 1.200

19º - 1.100

Del 20º al 160º - 1.000 euros

TOTAL: 1.128.800 €