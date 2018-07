SKY anuncia sus ocho hombres para el Tour: Castroviejo escoltará a Froome

Un día después de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) absolviera a Chris Froome de su supuesto dopaje por salbutamol en la Vuelta a España y de que Christian Prudhomme, director general del Tour de Francia, le permitiese correr, SKY ha anunciado sus ocho hombres para la carrera francesa.

El equipo lo componen: Egan Bernal (COL), Gianni Moscon (ITA), Jonathan Castroviejo (ESP), Wout Poels (NED), Luke Rowe (GBR), Michal Kwiatkoswki (POL), Geraint Thomas (GBR) y Froome.

Froome cuenta, por nombres propios, con uno de los mejores equipos de la carrera. Thomas, el que será su número dos en la carrera, podría ser jefe de filas en cualquier otro equipo. Viene de quedar tercero en la Tirreno-Adriático, donde Kwiatowski se llevó el primer premio, y de vestirse de amarillo en la Dauphiné, una carrera de siete días por los Alpes. 'Kwiato', su segundo gregario, hizo el año pasado un espléndido Tour y ganó la Strade Bianche, la Milan-San Remo y la clásica de San Sebastián. Poels fue clave en la victoria de Froome en la última Vuelta a España, como Rowe en su cuarto Tour. Castroviejo, que acaba de revalidar su título de campeón de España de contrarreloj, es uno de los mejores hombres del pelotón en las pruebas contra el tiempo. Moscon es la esperanza de los aficionados italianos y Bernal, uno de las mayores promesas colombianas, será el candidato de SKY para luchar por el maillot de los jóvenes.

Dave Brailsford, director de SKY, ha destacado la "verdadera versatilidad de un equipo que equilibra a los jóvenes con la experiencia".

SKY es el segundo equipo con más victorias (30) de esta temporada, solo superado por los velocistas de Quick-Step. Pero es siempre el rival a batir. Son ellos los que suelen marcar el ritmo de la carrera y el año pasado ganaron la clasificación por equipos de la Grande Boucle.

El centro del equipo es Froome. El corredor británico buscará este año su quinto Tour, algo que solo han conseguido Miguel Induráin, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Jacques Anquetil. Además, si gana la carrera, se convertirá en el primer ciclista en encadenar Tour-Vuelta-Giro-Tour. "No me hago ilusiones sobre el desafío", declaró Froome, "pero me siento preparado y no podría tener un mejor equipo para que me apoye. Esta es la carrera más importante del año y estoy ansioso por competir".