Carmena y su 'enganchón' con Tiriac a costa del Mutua Madrid Open: "Igual no maneja el castellano"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha mostrado este martes su sorpresa por los comentarios de Ion Tiriac, dueño del Mutua Madrid Open de Tenis, que la acusa de haberle faltado el respeto en la negociación por la continuidad del torneo, y ha afirmado que quizás "ha habido algún malentendido" porque no maneja bien el castellano.

"Nos sorprendió, porque más que nada todas las personas que estaban en aquella reunión dijeron que había sido muy respetuosa y muy bien. No sabemos si igual no maneja suficientemente bien el castellano el señor Tiriac y si ha podido haber algún malentendido", ha dicho la alcaldesa de Madrid.

En declaraciones a los periodistas tras presentar las jornadas de debate de la estrategia de residuos de Madrid, Manuela Carmena se ha referido así a la entrevista del dueño del torneo en El Mundo en la que afirma que se llevará el torneo a Alemania si Berlín o Múnich concretan su oferta y que la alcaldesa le faltó el respeto en una reunión.

"No es ese el ambiente que hubo en esa reunión ni ha habido nunca en las reuniones que yo he tenido con él, que han sido siempre muy interesantes y cordiales", ha comentado la regidora, que aseguró que "es detestable" faltarse el respeto y que ella intenta no hacerlo "nunca jamás".

"Pero es que además mis reuniones han sido extraordinarias, con él ningún problema", ha insistido Carmena, que cree que se "aclarará en el futuro" el malentendido. La alcaldesa ha dicho que "por supuesto" tiene esperanza en que el torneo se quede en Madrid, porque, ha comentado, "somos más los que queremos que se quede y esperemos que así sea".

Respecto a la posibilidad de que la capital acoja también la Copa Davis, Manuela Carmena ha dicho que se está empezando la negociación y que estaría bien tener "las dos alternativas".