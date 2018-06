Froome confirma que correrá el Tour de Francia

"¿No has pensado que, para no dañar la imagen del ciclismo, es mejor que te eches a un lado y no participes en la próximo edición del Tour de Francia?" "Se puede pensar así, pero desde mi punto de vista sé que no he hecho nada malo. Tengo todo el derecho a competir, así que eso es lo que voy a hacer". De esta forma , en una entrevista a Sky Sports, Chris Froome ha confirmado que estará el 7 de julio en la línea de salida de la gran prueba francesa.

A solo diez días de que comience la Grande Boucle, la presencia del cuatro veces ganador del Tour estaba en entredicho. Froome está siendo investigado por su positivo por salbutamol, un medicamento que se utiliza para aliviar el asma y abrir los bronquios, en la última edición de la Vuelta a España. Desde entonces, muchos han pedido que se le sancione o que se tomen medidas preventivas hasta que haya un veredicto final. Sin embargo, la empresa organizadora del Tour aseguró que no iba a impedir correr al vigente campeón y que, en todo caso, era la Unión Ciclista Internacional (UCI) quien debía pronunciarse. Nueve meses después, aún no ha dicho nada.

Ante su pasividad, Froome ya decidió este año presentarse al Giro de Italia, donde ganó la última gran vuelta que le faltaba. Esa participación es, de hecho, otro de los motivos que arguye para confirmar su presencia en el Tour.

Como ya ha repetido varias veces, el ciclista británico está convencido de que nunca ha hecho nada fuera de los límites del ciclismo, de que puede demostrarlo y que, por eso, está "esperando a ser exonerado para que este proceso acabe".

Aunque el equipo SKY aún no ha confirmado la lista de los ocho hombres con los que se presentará en las carreteras galas, Froome está seguro de que él podrá aspirar este año a su quinta victoria en el Tour, algo que solo han conseguido Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Además, ha asegurado que, pase lo que pase con la investigación, sus resultados en los cuatro anteriores Tours así como su última victoria en el Giro de Italia, no se verán afectados.

Ante las críticas por su presencia en la carrera ha respondido con un "siempre ha habido una pequeña multitud que no está feliz de vernos" y que, por suerte, "eso no interfiere en el curso de la carrera".

¿Protestar con una huelga?

"El pelotón debería poner un pie en tierra e ir a la huelga diciendo: 'Si él [Chris Froome] está, nosotros no corremos'". Quien habla es Bernard Hinault, ex ciclista francés y cinco veces ganador del Tour de Francia (1978, 1979, 1981, 1982 y 1985). Lo dijo hace una semana, en una entrevista a Ouest France.

Hinault es firme partidario de que el pelotón se tome la justicia por su mano. Ya lo demostró en 1978, cuando, en su primer Tour, decidió encabezar las protestas por la hora a la que empezaban las etapas. En la decimosegunda etapa, tras levantarse a las cinco de la mañana, el pelotón entró en la línea de meta andando. Ahora piensa que el pelotón debería hacer algo parecido si el ciclista de Sky se presenta finalmente en la vuelta francesa.

Para el ex ciclista francés, el problema es que el pelotón está siendo "demasiado bueno" e incoherente. "Hemos condenado a otros, todos estaban de acuerdo, y a él no lo condenaremos porque dicen que fue un control anormal. (...) A Contador se le sancionó por lo mismo, pero Froome puede irse de rositas".