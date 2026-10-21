El tapón de Aday Mara a Wembanyama en su debut en la NBA NBA

Una presentación a lo grande: Aday Mara debuta en la NBA con un espectacular tapón a Wembanyama

Aday Mara encontró una manera contundente de anunciar su llegada a la NBA: cerrarle el camino hacia el aro a Victor Wembanyama. El pívot zaragozano debutó con Oklahoma City Thunder en la victoria por 104-116 ante San Antonio Spurs y dejó una intervención defensiva que marcó su estreno.

Sin necesitar demasiados minutos, el español convirtió su primer encuentro oficial en una noche para recordar. El interior terminó con siete puntos, dos rebotes, una asistencia y un tapón en alrededor de once minutos.

Acertó dos de sus tres lanzamientos de campo y añadió un alley-oop que situó el marcador en 70-84 durante el tercer cuarto. Su aportación combinó eficacia cerca de la canasta y protección del aro, dos recursos con los que empieza a buscar sitio en la rotación de los Thunder.

Estreno frente a un gigante

El tapón al francés fue la imagen más llamativa, pero no conviene atribuir únicamente a Mara la mala noche ofensiva de Wembanyama. El conjunto de Oklahoma lo sometió a una defensa que lo dejó en un acierto de trece intentos.

La estrella de San Antonio acabó con doce puntos, trece rebotes, tres asistencias y seis tapones, aunque no convirtió su primera canasta en juego hasta el final del tercer periodo.

Los Thunder construyeron pronto una ventaja importante: llegaron a dominar por 26 puntos y alcanzaron el descanso con un 44-65. Shai Gilgeous-Alexander encabezó el triunfo con 32 puntos, mientras Jared McCain aportó 20, con seis triples. San Antonio reaccionó en el último cuarto, pero no consiguió darle la vuelta al encuentro.

Aday Mara protects the rim on his first NBA block 🚫 https://t.co/l97Vqy8qWD — NBA (@NBA) October 21, 2026

Más allá de la acción ante Wembanyama, Mara valoró haber contribuido al resultado. "Estoy contento de que ya es oficial. Me he sentido bien jugando y he sentido que he ayudado al equipo, así que contento", explicó a El Periódico de Aragón después del partido.

El español también habló de su primera finalización y de cómo afrontó la presencia del francés: "La primera jugada que hago como un aro pasado, había pensado en hacer un mate, pero estaba mirando cómo era todo". "Lo he visto tantas veces, lo ves jugar y más o menos te aprendes cómo él juega", afirmó acerca de su momento viral con Wembanyama.

La noche tuvo además una dimensión familiar. Sus padres presenciaron el debut, que coincidió con el cumpleaños de su padre. En el vestuario recibió otro recuerdo: el balón del encuentro.

"Ha sido emotivo porque mis compañeros me han dado la bola, yo no lo había pensado. Eso me lo voy a quedar como recuerdo que es muy bonito", relató.

De Zaragoza a Oklahoma

Su llegada a la NBA culmina un recorrido con cambios decisivos. Formado en Zaragoza, Mara abandonó el club aragonés en 2023 para incorporarse a UCLA.

Después de dos temporadas con una participación limitada, cambió de universidad y encontró en Michigan el escenario para impulsar su carrera. Allí conquistó el campeonato de la NCAA y recibió el reconocimiento de mejor defensor de la Big Ten.

Oklahoma City lo seleccionó en el puesto doce del draft de 2026. Su incorporación, sin embargo, quedó acompañada por un conflicto contractual: Basket Zaragoza sostiene que conserva sus derechos hasta la temporada 2026/27 y reclama el correspondiente tránsfer internacional.

Los Thunder defienden que, después de tres cursos universitarios, no necesita esa autorización para jugar en la NBA. Con las posiciones enfrentadas, Mara ya ha dado su primer paso sobre la pista.