Antetokounmpo, entre el adiós digital a Milwaukee y un posible traspaso a cuatro bandas

La relación entre Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks parece estar llegando a un punto crítico. El griego ha protagonizado un movimiento que ha encendido las alarmas en toda la NBA al borrar todas sus publicaciones en Twitter desde 2021 y eliminar la mayoría del contenido relacionado con los Bucks en su cuenta de Instagram.

Este gesto llega en un momento particularmente delicado para la franquicia de Wisconsin. Los Bucks atraviesan una temporada complicada con un récord de 9-13, habiendo perdido ocho de sus últimos nueve partidos.

Sin embargo, el rendimiento individual de Antetokounmpo sigue siendo extraordinario: lidera al equipo con promedios de 30,6 puntos, 10,7 rebotes y 6,4 asistencias por partido.

Así luce el perfil de Instagram de Giannis Antetokounmpo



El griego ha borrado todos sus posts relacionados con los Bucks excepto los referentes al anillo y a la NBA Cup

En Twitter, no tiene publicaciones posteriores a 2021



La frustración de Antetokounmpo se hizo pública la semana pasada cuando criticó abiertamente la mentalidad de sus compañeros. "Nadie debería tener una agenda personal. Nadie debería preocuparse por lo que quieren para sí mismos. Preocúpense solo por la mentalidad ganadora", declaró a los medios.

Estas palabras, sumadas a su actividad en redes sociales, sugieren un posible quiebre en su relación con el equipo que lo seleccionó en el Draft de 2013.

La especulación sobre un traspaso del griego comenzó en mayo, cuando el periodista Shams Charania de ESPN reveló que las dos veces MVP estaba, por primera vez en su carrera, abierto a ser traspasado. Aunque Antetokounmpo nunca solicitó formalmente su salida, el interés de equipos como los New York Knicks no ha cesado.

Propuesta de traspaso

En medio de este escenario, ha surgido una propuesta de traspaso a cuatro bandas que podría reorganizar el panorama de la NBA. Según el análisis de Sports Illustrated, el movimiento quedaría estructurado de la siguiente manera:

Los New York Knicks recibirían a Giannis Antetokounmpo, convirtiéndose inmediatamente en candidatos al título junto a Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges.

Los Milwaukee Bucks obtendrían a Zach LaVine, Maxi Kleber y cuatro selecciones de primera ronda (tres de los Knicks y una de los Lakers) para reconstruir su plantilla.

Los Sacramento Kings recibirían a Rui Hachimura, Gabe Vincent y Josh Hart, mientras que los Los Angeles Lakers incorporarían a OG Anunoby y Doug McDermott, añadiendo versatilidad defensiva a su núcleo de Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves.

Este traspaso no podría procesarse hasta el 15 de diciembre de 2025, y Milwaukee necesitaría liberar un espacio en su plantilla, probablemente mediante el corte de Thanasis Antetokounmpo, hermano del propio Giannis.

Futuro incierto

La realidad es que los Bucks parecen haber agotado sus opciones para construir un equipo competitivo alrededor de su estrella. Tras la salida de Damian Lillard y tres eliminaciones consecutivas en primera ronda de playoffs, la franquicia se enfrenta a una encrucijada. La temporada pasada terminó con récord de 48-34 y cayó ante Indiana en la primera ronda.

Para Antetokounmpo, quien ha dedicado toda su carrera a Milwaukee y llevó a la franquicia a su primer campeonato en 50 años, la decisión no es sencilla. "Le debo todo a los Bucks. Han cambiado mi vida y la de mi familia. He sudado sangre por ellos", reconoció recientemente en una entrevista.

Sin embargo, su deseo de conseguir otro anillo de campeonato parece estar superando su lealtad histórica.

La NBA está atenta a cada movimiento de la superestrella griega, cuya eliminación de contenido en redes sociales ha enviado un mensaje claro: el capítulo de Giannis en Milwaukee podría estar llegando a su fin.