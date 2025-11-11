Nico Harrison paga el precio de traspasar a Luka Doncic y es fulminado como director general de los Mavericks

Nico Harrison, gerente general y presidente de operaciones de baloncesto de los Dallas Mavericks, fue despedido este martes tras poco más de cuatro años en el cargo.

Su salida era un secreto a voces desde que orquestó el polémico traspaso de Luka Doncic a los Lakers en febrero de 2025, una decisión que desató la ira de la afición y marcó el inicio del fin de su mandato.​

La destitución se produjo durante una reunión con Patrick Dumont, propietario del equipo, quien estuvo presente el lunes por la noche en el American Airlines Center presenciando la octava derrota del equipo ante los Bucks.

The Dallas Mavericks announced the departure of Nico Harrison today.



Michael Finley and Matt Riccardi will serve as co-interim general managers.



Full Release: https://t.co/mjOCxSs7K9 — Mavs PR (@MavsPR) November 11, 2025

Durante ese partido, los aficionados entonaron el ya familiar cántico "Fire Nico" (Despidan a Nico), un grito de guerra que resonaba en el estadio desde que Harrison traspasó a Doncic nueve meses atrás.​

El traspaso que lo cambió todo

El 2 de febrero de 2025, Nico Harrison ejecutó una de las operaciones más impactantes y controvertidas en la historia de la NBA: el intercambio de Luka Doncic a los Lakers a cambio de Anthony Davis, Max Christie y una selección de primera ronda del draft de 2029.

Este movimiento llegó apenas meses después de que el esloveno de 25 años llevara a la franquicia a las Finales de la NBA en la temporada 2023-24.​

La decisión provocó protestas inmediatas frente al American Airlines Center la noche del acuerdo. Según informes, Harrison convenció a Dumont de que firmar una extensión de contrato supermáximo con Doncic sería una mala inversión debido a sus persistentes problemas físicos y lesiones.

También se filtraron mensajes que hablaban de preocupaciones sobre el acondicionamiento físico de Doncic y su falta de disciplina con la dieta. Harrison justificó públicamente el traspaso argumentando que "la defensa gana campeonatos" y que el equipo necesitaba mejorar en ese aspecto.​

La pérdida de confianza

Según el periodista Tim MacMahon de ESPN, la confianza entre Patrick Dumont y Nico Harrison estaba "completamente desintegrada" y la cuestión era "de cuándo, no de si" lo despedirían. Dumont, cuya familia adquirió la mayoría de las acciones de la franquicia a Mark Cuban en diciembre de 2023, posteriormente admitió en privado su arrepentimiento por haber aprobado el acuerdo.​

Los resultados en la cancha no ayudaron a Harrison. Los Mavericks comenzaron la temporada 2025-26 con un balance de 3 victorias y 7 derrotas, situándose en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste.

Nico Harrison, durante un partido de los Mavericks. REUTERS

La plantilla actual estaba muy mal equilibrada y, pese a la ilusión que generó la llegada de Cooper Flagg con el pick número 1 del Draft 2025, el equipo parecía lejos de alcanzar los playoffs. Anthony Davis, la pieza central recibida en el traspaso, enfrentó problemas de lesiones y rendimiento irregular.​

​El precio de las decisiones impopulares

Nico Harrison llegó a los Mavericks en junio de 2021 tras dos décadas en la división de baloncesto de Nike, donde trabajó con estrellas como Michael Jordan y Kobe Bryant.

Curiosamente, no era la primera vez que Harrison tomaba una decisión cuestionable: en 2013, una presentación desastrosa para Stephen Curry, en la que supuestamente lo confundió con su hermano Seth, provocó que el jugador abandonara Nike por Under Armour.​

El despido de Harrison pone fin a una era marcada por el éxito inicial y un final catastrófico. La negatividad que rodeaba a la franquicia desde el traspaso de Doncic resultó insoportable para los propietarios.

Ahora, los Mavericks deberán buscar un nuevo líder que reconstruya la confianza de una afición que nunca perdonó el día en que su estrella fue enviada a Los Angeles.