Los Thunder reciben sus impresionantes anillos de campeones de la NBA: oro de 14 quilates y más de 800 gemas

Shai Gilgeous-Alexander, al micrófono con el anillo de campeón de la NBA ya en su mano Reuters

Este martes, los jugadores del Oklahoma City Thunder recibieron sus anillos de campeonato de la NBA en una emotiva ceremonia previa al partido inaugural de la temporada 2025/26 contra los Houston Rockets en el Paycom Center.

Este evento marcó un momento histórico para la franquicia, celebrando su primer título en Oklahoma City desde que el equipo se mudó de Seattle en 2008.

Thunder conquistó el título de la temporada 2024/25 al derrotar a los Indiana Pacers en las Finales de la NBA. Este triunfo llegó después de una temporada regular excepcional en la que el equipo logró un impresionante récord de 68-14, otorgándoles la ventaja de local durante todos los playoffs.

Así son los anillos de campeones de la NBA de los jugadores de Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander, quien fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la liga esa temporada, fue el último en recibir su anillo durante la ceremonia.

Cuando estaba en el túnel esperando su turno, los aficionados corearon "MVP" antes de que saliera a la cancha. Al abrir la caja y ver su anillo, respondió con un gesto de entusiasmo antes de unirse a sus compañeros.

Detalles de los anillos

Los anillos, diseñados por Jostens (a través de The Champions Collective), son verdaderas obras de arte que incluyen características excepcionales.

Están fabricados en oro de 14 quilates (blanco y amarillo), cuentan con más de 800 gemas cortadas a medida y colocadas a mano, con 46 zafiros azules genuinos cortados en forma de cono que rodean el logotipo y más zafiros azules y naranjas que representan los colores del equipo.

En su diseño frontal, aparecen las letras "OKC" en diamantes sobre el escudo del equipo, el trofeo de campeonato Larry O'Brien delineado en oro y las letras "NBA" en la parte superior con fondo dorado. También se lee la palabra "CHAMPIONS" en la parte inferior, también en diamantes.

El anillo de campeón de la NBA para cada jugador de Oklahoma City Thunder The Champions Collective

Anillo dentro del anillo

Una innovación sin precedentes en anillos de campeonato deportivos es que estos tienen un anillo dentro de otro anillo.

La banda interior se puede usar como alternativa al anillo exterior y presenta: la firma grabada de cada jugador, el número de camiseta del jugador en diamantes, 94 diamantes a lo largo de los bordes superior e inferior y los números de todos los compañeros de equipo alrededor de la banda.

Otros detalles adicionales: el récord 68-14 grabado entre zafiros azules y naranjas, un homenaje al Memorial Nacional de Oklahoma City (Gates of Time y Reflecting Pool) en el lado exterior, y el lema del estado de Oklahoma, "Labor omnia vincit" (el trabajo lo conquista todo) en latín, en el lado interior.

El valor estimado de estos anillos oscila entre 50.000 y 150.000 dólares.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, se dirigió a la multitud antes de entregar los anillos al presidente de la junta del Thunder, Clay Bennett, y al presidente del equipo, Sam Presti.

La ceremonia en reconocimiento a los Oklahoma City Thunder como campeones de la NBA Reuters

Posteriormente, los jugadores pasaron por un túnel uno por uno, primero abrazando a Silver, luego a Presti, antes de recibir sus anillos de manos de Bennett.

Tras la entrega de anillos, se izó la pancarta del campeonato al techo del Paycom Center, un momento lleno de emoción con varios exjugadores del Thunder presentes, incluyendo a Serge Ibaka, Carmelo Anthony, Jeff Green y Steven Adams.

Gilgeous-Alexander expresó sobre el momento: "Fue surrealista. No sé cómo describirlo aparte de eso. Sin embargo, fue muy divertido. Ver la bandera izada también fue genial, sabiendo que estará allí para siempre. Y somos el primer grupo en traerle un campeonato a la ciudad. Es un sentimiento bastante especial".