Popovich da ejemplo en la NBA: coge el micrófono en mitad partido para frenar los abucheos a Kawhi

La NBA es una de esas competiciones que está rodeada por un halo especial y donde los episodios más impensables tienden a ocurrir. Durante la disputa del partido entre San Antonio Spurs y Los Angeles Clippers fue testigo de ello, dejando una de las imágenes más sorprendentes que se ha visto en la liga americana de baloncesto en los últimos años.

El protagonista de la historia es una de las leyendas vivas de la competición como es Gregg Popovich. El entrenador de San Antonio Spurs decidió saltarse el protocolo durante el partido para intervenir, pero lo hizo de una manera realmente especial y con un objetivo muy noble por su parte.

El motivo por el que Gregg Popovich cogió el micrófono durante la disputa del partido entre Spurs y Clippers estaba relacionado con los abucheos que estaba sufriendo Kawhi Leonard cada vez que recibía el balón sobre la cancha. La estrella de los angelinos recibía cánticos por parte de la hinchada rival en cada incursión en ataque.

El punto de inflexión llegó cuando el jugador angelino se disponía a lanzar dos tiros libres en la recta final del tercer cuarto. Por ello, el técnico de San Antonio decidió hablar con su jefe de equipo y, una vez recibió el permiso, se dirigió hacía la mesa de anotadores.

El veterano entrenador decidió coger el micrófono en mitad del partido para terminar de manera tajante con esa bochornosa actitud de sus seguidores contra Kawhi Leonard. Y para ello lanzó un alegato hacia todos los presentes en las gradas del estadio.

"Disculpen un segundo. ¿Podemos dejar de abuchear, dejad que estos muchachos jueguen y mostrar un poco de clase? No es lo que somos. Dejad de abuchear", espetó a través del micrófono en unas palabras que resonaron en todo el pabellón, el Frost Bank Center.

Sin embargo, no sirvieron de mucho las palabras de Popovich, pues los aficionados abuchearon más fuerte si cabe a Kawhi Leonard tras ese discurso. Después del partido, el técnico de San Antonio Spurs volvió a hablar. "Creo que cualquiera que sepa algo sobre deportes no debe molestar... No toques al oso", espetó.

El otro protagonista de la ecuación, Kawhi Leonard, también intervino y aseguró que no tenía problemas con los pitos recibidos de su rival. "Si no tengo puesta la camiseta de los Spurs, probablemente me abuchearán el resto de mi carrera. Es lo que es. Como dije, son una de las mejores aficiones de la NBA y son muy competitivos. Pero cuando estoy en la calle o entro en restaurantes, me demuestran amor. Así que es lo que es", explicó el alero de los Clippers.

El motivo de los abucheos

La tensa situación entre la afición de San Antonio Spurs y Kawhi Leonard se remonta a 2018. En aquel verano, el alero era la estrella del equipo texano, pero fue traspasado a Toronto Raptors tras mostrarse muy desconectado del equipo, con el que llegó a lograr el anillo en la temporada 2013/14.

Su llegada a Canadá le hizo dar su mejor versión y allí también se coronó como campeón de la NBA, llegando a ser el MVP de la final. Tras la salida de Leonard de los Spurs, Gregg Popovich dejó unas contundentes palabras acerca de su antiguo jugador.

"Kawhi Leonard era un gran jugador, pero no era un líder con nosotros. Manu Ginóbili y Patty Mills eran los verdaderos líderes. Siempre vamos a echar de menos el talento de Kawhi, pero con nosotros no ejercía ningún liderazgo", espetó el veterano entrenador del conjunto texano tras producirse la salida del que era su jugador franquicia.

