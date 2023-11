Matteo Berrettini desvela su calvario con la salud mental: "He sufrido mucho, necesitaba parar"

Las lesiones o la falta de resultados se convierten en una losa para muchos deportistas. La dificultad para encontrar la regularidad sobre la pista provoca que varios de ellos recorran un angustioso camino y se vean sometido a una alta presión, a la que muchos les cuesta enfrentarse. Una situación que acaba provocando problemas de salud mental como el que ha vivido el tenista Matteo Berrettini.

El italiano, siempre llamado a ser una alternativa a los Rafa Nadal o Novak Djokovic, no ha sido capaz de encontrar la regularidad en los últimos meses por culpa de las lesiones. Un periplo que le ha hecho enfrentarse a una angustia profunda que ha revelado durante su presencia en la Copa Davis.

Berrettini ha confesado ante los medios los problemas de salud mental por los que ha transcurrido en los últimos meses. Sentimientos como la tristeza afloraron y la falta de motivación le llegó a rodear. Un sufrimiento que le ha provocado tomarse un tiempo para él y así lidiar con ello, tratando de regresar de la mejor manera posible al circuito.

"Hay muchas cosas por las que estaba triste. Lo primero, porque no podía competir, que es lo que amo. La otra cosa que me ha pasado es que no estaba disfrutando del proceso de vuelta. Esa era la clave en las otras ocasiones", comenzó relatando Matteo Berrettini ante los micrófonos.

"Desafortunadamente, he estado lesionado varias veces, pero siempre encontraba motivación, el reto de volver y centrarte en el trabajo, no lo estaba sintiendo ahora. Estaba sufriendo realmente, tuve bajones mentales, pasaron muchas cosas. No estaba preparado para enfrentarme a este reto. Era muy importante para mí parar y tomarme algo de tiempo, el cuerpo y la mente van de la mano", añadió.

Matteo Berrettini, en Wimbledon 2023 Reuters

Lo cierto es que Matteo Berrettini ha sufrido un calvario absoluto durante el último año. El tenista italiano, finalista de Wimbledon 2021 y del Masters 1000 de Madrid, ha caído mucho en el ranking, pasando de ser el sexto de la ATP en 2022 a ocupar actualmente la posición 90.

Las lesiones hicieron mella en su rendimiento y provocaron que su dura mentalidad se fue minando poco a poco. Sin embargo, la más dura fue la producida en el US Open, ya que lo obligó a parar para recuperarse mentalmente. Tan solo cuenta con 23 partidos en su haber esta temporada, una cifra escasa para un jugador de altísimo nivel como es él.

Ahora, Berrettini ya está como loco por volver a jugar tras haber encontrado esa sinergia con su cuerpo y su mente. A priori, el italiano regresará a las pistas a principios de años, cuando arranquen los torneos previos al Open de Australia.

Halagos a Sinner

Durante su intervención en la rueda de prensa, Berrettini también tuvo palabras para la gran estrella de Italia en la Copa Davis, Jannik Sinner. El transalpino llegó a la final de las ATP Finals y solamente Novak Djokovic le apartó del triunfo. Eso le ha hecho llegar hasta la cuarta plaza, solamente por detrás del serbio, Alcaraz y Medvedev.

Sinner celebra un punto en las ATP Finals ante Djokovic. REUTERS

"Siempre supe que Jannik podía hacer algo así. Es algo que sientes cuando juegas con un jugador de alto nivel. Era cuestión de tiempo. Desde mi punto de vista, le vienen bien las condiciones indoor. Ya lo demostró hace años en Next Gen Finals. No le tengo envidia, sino unas ganas de volver sanas", incidió.

