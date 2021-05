9 de 9

Ricky Rubio cargó contra los árbitros tras recibir una técnica, la primera que recibe esta temporada y la undécima de su carrera en la NBA.

"Sólo dije al arbitro: es la misma falta que no me pitaste. Eso es todo lo que dije". Rubio añadió que tras la técnica le señaló al árbitro que "llevo 10 años en la liga y me he ganado el respeto. Al menos dame un aviso (antes de pitarme la técnica). Aunque entiendo que el momento no era el adecuado. Supongo que pagué el precio".