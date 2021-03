Golpe a la fortuna de Michael Jordan: pierde más de 400 millones de euros en un año

Michael Jordan, durante 'The Last Dance'

Michael Jordan ha sufrido en los estragos de la pandemia del coronavirus en cuanto a su fortuna. Y de forma brutal, además. Si bien en abril de 2020, la revista Forbes le aupaba al puesto número 1.001 de la lista de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio cifrado en 2.100 millones de dólares (1.760 millones en euros), todo se ha derrumbado hasta el punto de perder 500 millones de dólares en un año.

El mito de los Chicago Bulls y de la NBA ha construido un imperio desde su paso por la mayor liga de baloncesto del mundo. El mejor jugador de la historia, con un contrato también histórico con Nike, parecía intocable... hasta que llegó la pandemia.

Forbes relata la caída de patrimonio de Michael Jordan, que se ha visto reducida en un 24% y ha pasado a ser de 1.350 millones de euros, es decir, 425 'kilos' inferior. Ni haber vuelto durante el 2020 a escena a tenor del documental The Last Dance, de Netflix, le pudo salvar para que sus inversiones fuera del baloncesto no sufrieran este descenso en picado.

Michael Jordan, en una imagen de archivo de 2020

Su fortuna

Hay que tener en cuenta que Jordan se 'forró' fuera de las canchas, ya que durante sus 15 años en la NBA 'solo' ganó 93,8 millones de dólares que no se pueden comparar lo más mínimo con lo que es su fortuna actual.

Sí es verdad que fue su patrocinio con Nike lo que fue disparando sus ingresos progresivamente, pasando de los 250.000 euros al año iniciales a los 100 millones que recibe anualmente de la marca norteamericana por la utilización de su imagen. Nike creó a raíz de su vínculo con la leyenda la línea Air Jordan, que factura 3.000 millones al año.

Luego están los otros negocios de Jordan, que van desde un concesionario de coches en Carolina del Norte hasta varios negocios vinculados con la hostelería, pasando por sus inversiones en eSports, empresas de desarrollo y diseño y su entrada en varias start up como accionista. Las nuevas tecnologías son un gran propulsor dentro del patrimonio de Jordan, aunque también es copropietario de una exclusiva marca de tequila, Cincoro.

Así ha hecho Jordan su fortuna, la cual ahora se resiente por la pandemia. Tampoco hay que olvidarse de las grandes indemnizaciones que recibe casi cada año por ganar juicios por el uso indebido de su imagen. Aunque hay que decir que ese dinero suele donarlo a ONG infantiles que han recibido 23 millones por sus juicios ganados y otras causas solidarias, como los 8,9 'kilos' que recibió de un supermercado al que ganó otro litigio o los cuatro millones que se llevó por The Last Dance.

