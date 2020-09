LeBron James revela el mensaje que le envió Kobe Bryant tras su fichaje por Los Ángeles Lakers

El corazón de la NBA y del mundo del baloncesto se paró durante unos segundos aquel 26 de enero de 2020. Todos, sin saber exactamente qué había pasado, sintieron que algo importante acababa de suceder, y no precisamente positivo. Horas más tarde se conocía la muerte de Kobe Bryant, uno de los jugadores más grandes de la historia del baloncesto, leyenda de unos Lakers que hoy tienen en LeBron James a su sucesor.

Aquel fatídico accidente de helicóptero que se llevó la vida de Kobe, de su hija Gianna y de otras siete personas ha sido uno de los sucesos más trágicos que ha vivido la NBA en toda su historia. El mundo del baloncesto no estaba preparado para perder a alguien tan grande como 'la Mamba' y que había estado en las pistas hasta hace muy poquito.

Su recuerdo vestido de corto y anotando 60 puntos el día de su despedida estaba aún muy vivo, tan viva como desde aquel 26 de enero quedó su leyenda. Y quién llegó para continuar su legado a la franquicia angelina fue su más digno heredero, el jugador capaz de desafiar la supremacía de Michael Jordan, LeBron James.

Lebron James durante su partido contra los Blazers Twitter (@NBA)

Tras la muerte de Bryant, 'King' James le prometió a su amigo que continuaría con su legado y que volvería a hacer a sus Lakers campeones, y hoy, día en el que han conocido a su rival para las finales de la NBA, están más cerca que nunca de volver a serlo, 10 años después de que Kobe liderara el último anillo de la franquicia.

Por ello, con motivo de la celebración por el pase a la gran final y por la eliminación de los Denver Nuggets, LeBron James ha querido revelar uno de los mayores secretos de su carrera deportiva y que tiene que ver con Kobe Bryant y con su llegada a su nueva casa, Los Ángeles Lakers.

El mejor jugador del mundo reveló qué le dijo exactamente Kobe cuando llegó a la que era su casa. LeBron no estaba en su mejor momento y la afición de Los Lakers no era unánime en su fichaje, ya que consideraban que su punto álgido podría haber pasado y que un jugador de su edad ya no les llevaría a pelear por el anillo.

El mensaje de Kobe

Sin embargo, con el tiempo, LeBron ha dado la vuelta a esas críticas, ha demostrado una vez más que es historia de la NBA y ahora, que peleará por su cuarto anillo ante su exequipo, los Miami Heat, ha revelado el mensaje que Kobe le envió nada más hacerse oficial su llegada a la franquicia angelina.

LeBron James y Kobe Bryant Reuters

"Recuerdo cuando decidí venir aquí, Kobe me envió un mensaje que decía: "Bienvenido, hermano. Bienvenido a la familia". Fue un momento muy especial porque en ese momento la afición de los Lakers no estaba del todo conmigo. Mucha gente decía 'no queremos a LeBron en este momento de su carrera, ¿está bien? ¿Nos va a llevar a las Finales?' Así que leer eso de él significó mucho para mí. Nunca me cuestiono a mí mismo, pero cuando te dice eso Kobe, significa mucho".

De esta forma, cuando llegó el desgraciado momento de la muerte de Kobe, este mensaje cobró todavía más fuerza para LeBron, amigo y rival durante muchos años de 'la Mamba negra'. Lo que había sido en un recibimiento fraternal se había convertido de golpe en la obligación de hacerle una promesa de vida a una de las mayores leyendas del baloncesto y que ahora LeBron está muy cerca de cumplir, con el permiso de los Heat.

