Dwight Howard, el antivacunas de la NBA que va más allá: "No tengo que llevar mascarilla"

El regreso de la NBA no rehuye la polémica y Dwight Howard vuelve a estar en el centro de ella. El pívot de Los Angeles Lakers ha demostrado durante un directo de Instagram su desconocimiento del coronavirus y los riesgos que parece que se están asumiendo en la burbuja de Orlando, pese a lo que podría suponer una oleada de contagios. Pues bien, Howard ha admitido a sus seguidores no creer ni en las vacunas ni en las mascarillas.

"Es mi opinión personal, pero no", confesó durante el directo de Instagram a la pregunta de un aficionado sobre si creía en las vacunas. Howard es la última estrella del deporte que parece abonarse a la corriente antivacunas y en la que ya hay otros rostros ilustres de otras modalidades, como Novak Djokovic, número 1 del tenis.

Howard tampoco parece respetar como debería las recomendaciones de las autoridades sanitarias y mostró a sus seguidores su poca concienciación. "Si estoy solo no tengo por qué llevar mascarilla", dijo sin miramientos en el mismo directo después de que fuera denunciado por la línea anónima de la burbuja de la NBA tras ser 'cazado' sin mascarilla en una zona común del campus.

Varios comentarios más del pívot de los Lakers alimentaron la polémica. Como cuando ironizó diciendo que "no sabía que el coronavirus estaba volando por el aire buscando a las personas". "Siempre tiene que haber algo de controversia, tan solo es clickbait", acabó no sin antes bromeando (o quizás no) con que vendería sus mascarillas usadas por eBay.

Howard y la lucha antirracial

Howard también habló con periodistas y rehusó hacerlo más sobre la polémica sobre las mascarillas en la burbuja: "En vez de hablar de temas como quién está usando una mascarilla en la burbuja o quién ha ido a la fiesta con DJ y quién no, cosas que parecen muy entretenidas, no deberíamos olvidar que es lo que está pasando allí fuera en nuestro mundo", dijo.

Y es que a favor de Howard habría que decir que es una de las estrellas de la liga más implicada en la lucha antirracial que sigue azotando la sociedad norteamericana. Sin ir más lejos, Howard ya anunció que donaría su salario durante la burbuja, en torno a 700.000 dólares, a su iniciativa solidaria Breathe Again, con la que quiere ayudar al crecimiento social entre las comunidades más desfavorecidas.

