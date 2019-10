La bomba de Kevin Durant: "Me gustaría jugar mi último año en el Barcelona"

Kevin Durant, estrella de los Brooklyn Nets, fue el último invitado de lujo para el programa How Hungry are you? de Serge Ibaka en Bleacher Report. Una de las grandes figuras de la liga norteamericana que declaró que le gustaría jugar en el Barcelona durante su último año.

Ibaka, jugador de los Toronto Raptors, preguntaba a Durant sobre todo lo que había conseguido y lo que le quedaba por ganar: "campeón NBA, Juegos Olímpicos, lo has ganado todo así que ¿qué es lo próximo?", decía el jugador español. "He ganado muchas cosas muy rápido, así que ahora he de ver si puedo lograr más cosas. Me gustaría jugar fuera de los Estados Unidos mi último año", revelaba Durant.

Ante esta respuesta, Ibaka rápidamente hizo la pregunta que todos harían: "¿En qué país?". Durant no se lo pensó y soltó la bomba: "En el Barcelona, espero que algún día pueda", dijo. Sobre su elección explicó a continuación: "Es la segunda mejor Liga del mundo y los partidos son divertidos. La Euroliga es muy divertida".

Las declaraciones del dos veces campeón de la NBA (2017 y 2018) no pasaron desapercibidas para nadie y menos para un jugador del Barcelona con pasado reciente en la liga norteamericana. Álex Abrines escribió un tuit en su cuenta comentando: "¿Otro más?". Para saber si Durant jugará algún día de azulgrana habrá que esperar por el momento. Ahora se recupera de una lesión para poder debutar con los Nets.

