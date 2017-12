Damian Lillard, jugador de los Portland, denuncia insultos homófobos en la NBA

La estrella de los Trail Blazers de Portland, Damian Lillard, fue capturado en vídeo discutiendo con un grupo de aficionados que gritaban insultos contra los homosexuales dirigiéndose a él. Los hechos ocurrieron el lunes por la noche en los alrededores del "Target Center" de los Timberwolves de Minnesota.

Algunos medios de comunicación dieron a conocer que dos personas gritaron insultos homófobos a Lillard cuando éste se dirigía al autobús de su equipo después de perder 107-108 ante los Timberwolves. Horas después de que se dieron a conocer los hechos, Lillard indicó que sí fue cierto el intercambio de palabras con algunos aficionados.

Dijo que "no sé porqué pasan estas cosas, en realidad yo no molesto a nadie. Ellos fueron directamente irrespetuosos hacia mi persona". Lillard explicó lo que había sucedido y señaló que la persona que tomó el vídeo no fue la que lo insultó.

En su cuenta de Twitter indicó que "yo no le falto el respeto a nadie, así que nadie debe faltarme el respeto". Aproximadamente media hora después volvió a escribir y dijo que "el tipo se disculpó, así que me fui".