¿Accidente o provocación? EEUU y Rusia se acusan mutuamente del derribo del dron en el mar Negro

Un incidente aéreo en el mar Negro ha elevado este martes la tensión entre Estados Unidos y Rusia. A primera hora de la mañana, sobre las 07:03, las Fuerzas Aéreas de EEUU en Europa derribaron sobre aguas internacionales uno de sus drones militares de vigilancia, un MQ-9 Reaper, después de que un caza ruso impactase contra las hélices, dejándolas gravemente dañadas.

Para el Pentágono, este suceso es fruto de la "imprudencia" y de la "actuación poco profesional" de los pilotos rusos que, asegura, llevan a cabo "maniobras peligrosas" de manera "intencionada". "Varias veces antes de la colisión, los aviones Su-27 arrojaron combustible y volaron frente al MQ-9 de una manera imprudente, poco profesional y poco ecológica", señala el mando estadounidense en la región. En concreto, de acuerdo con el portavoz del ejército, Patrick Ryder, estuvieron volando cerca del Reaper entre 30 y 40 minutos antes de chocar.

La versión de Moscú, sin embargo, difiere por completo de la de Washington, ya que niega que se haya producido un choque. En un comunicado difundido por Telegram, el Ministerio de Defensa ruso señala que el dron volaba cerca de la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú en 2014, en dirección a la frontera rusa.

Por eso, el ejército ruso envió dos cazas a "identificar al intruso" que, tras una "maniobra brusca", perdió altitud y se cayó al agua. "Nuestros aviones no usaron ningún tipo de armas abordo, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a su aeródromo de origen", recoge en el comunicado.

La versión rusa apunta a que el dron, que no llegó a entrar en su territorio, llevaba los transpondedores identificativos apagados dentro de una zona que el Kremlin considera (unilateralmente) que le pertenece. "El vehículo no tripulado violó los límites del espacio aéreo establecido bajo un régimen temporal con el propósito de realizar una operación militar especial la guerra de Ucrania", denuncia el departamento que dirige Sergei Shoigú.

"Violación del derecho internacional"

Por el momento, los departamentos de Defensa de ambos países no se han puesto en contacto para hablar sobre lo sucedido. El de EEUU sostiene que sus fuerzas vuelan de forma habitual sobre territorio soberano europeo y el espacio aéreo internacional en coordinación con los países correspondientes y de acuerdo con la legislación internacional.

En esta línea, afirma tener imágenes -todavía clasificadas- que ratifican su versión de los hechos. El portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, ha señalado que la actuación de los pilotos rusos fue "una violación descarada del derecho internacional" y que Washington ya ha trasladado a Moscú su malestar, según recoge la agencia Efe.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynne Tracy, ha transmitido un "fuerte mensaje" al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, mientras que el Departamento de Estado ha convocado al embajador ruso en Washington, Anatoli Antonov, explicó el funcionario en una rueda de prensa telefónica.

