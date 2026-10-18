El conjunto blanco, inmerso en una dinámica ascendente, buscará la cuarta victoria de la temporada y mantener así su pleno de triunfos en el campeonato doméstico.

Real Madrid - Bilbao Basket, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la Liga Endesa

El equipo de Pedro Martínez busca su segunda victoria de la semana en el Movistar Arena, después de doblegar entre semana al ASVEL Lyon Villeurbanne de manera contundente en la Euroliga (111-92). Enlaza el conjunto merengue cinco victorias al hilo, por lo que quiere seguir creciendo.

Lleva pleno de victorias el Real Madrid Basket en el Movistar Arena; en la primera jornada logró un trabajado triunfo contra el Unicaja en el Movistar Arena (89-87), con 17 puntos de Maledon, 15 de Campazzo y 14 de Luwawu-Cabarrot.

Así pues, en este primer tramo de campaña está claro quiénes lideran el ataque del equipo de Pedro Martínez.