Theo Maledon celebra una acción en el partido ante el Partizán. EFE

Los blancos, que venían de encajar tres derrotas consecutivas, lograron su primer triunfo en su regreso a casa (86-76).

El Real Madrid se reconcilia con la Euroliga y estrena su casillero de victorias de forma holgada ante el Partizán

A la cuarta fue la vencida. Parece mentira, pero el Real Madrid jugaba en pleno mes de octubre y con la Euroliga todavía desperezándose su primera final de la temporada. [Real Madrid 86 - 76 Partizán: así vivimos la victoria de los blancos en la Euroliga]

Acumulaba tres derrotas en fila en la competición continental, y una cuarta podría haber empezado a pintar de negro el horizonte, pero el equipo de Pedro Martínez respondió.

Lo hizo en casa, como no podía ser de otra manera, y además ante un rival con el que las cuentas pendientes de la trifulca de hace unos años todavía no se olvidan.

I @Theo_Maledon with a spectacular feed to the big man @waltertavares22 who makes no mistake 💪 #MotorolaMagicMoment @Moto I @RMBaloncesto https://t.co/mSE02K3dUy — EuroLeague (@EuroLeague) October 8, 2026

El Madrid se gusta

Tenía dos aristas este partido para el Real Madrid. Por un lado, regresaba al Movistar Arena. Era su debut este año en la Euroliga como local después de los tres primeros partidos como foráneo, y eso siempre multiplica las oportunidades de los blancos.

Por otra parte, la soga al cuello de los hombres de Pedro Martínez empezaba a apretar. Tres derrotas consecutivas dejaban al equipo casi sin margen de error, y un nuevo pinchazo abriría de par en par las puertas a la primera crisis del año.

El intercambio de golpes inicial supo encauzarlo bien la escuadra merengue. Amaneció fallón en el tiro el Real Madrid, pero supo contrarrestar este déficit con el acierto en los rebotes ofensivos.

Luwawu-Cabarrot penetra a canasta. EFE

Esas segundas oportunidades en las posesiones le permitieron sumar puntos que, de lo contrario, se hubieran ido por el desagüe. El triple de Okeke puso el 8-4 para los locales, pero el Partizán aguantó el tirón y hasta le dio la vuelta al marcador en el ecuador de este primer cuarto.

Fue ahí, sin embargo, cuando el Real Madrid decidió pisar a fondo el acelerador. Un genial último minuto agrandó la brecha para ofrecer una gran tranquilidad en el Movistar Arena.

Primero Jones acertó de tres y acto seguido Andrés Feliz, especialmente inspirado y batallador, clavó otro triple sobre la bocina para cerrar el primer cuarto 27-19.

Los de Pedro Martínez estaban con confianza y eso se reflejó en el arranque del segundo cuarto. El Partizán se vio atropellado por el remolino blanco, que fluía en ataque como nunca se había visto esta temporada en la Euroliga.

Tavares machaca el aro en el partido ante el Partizán. EFE

Con el triple de Smith se agrandó la diferencia hasta el 41-24 mientras Pedro Martínez seguía repartiendo los minutos de manera inteligente. Tan sólo las tres faltas personales de Maledon manchaban la actuación.

Campazzo también tuvo sus momentos de inspiración y el Real Madrid llegó a estar 19 puntos arriba con el 45-26 provisional. Parecía que iba a ser coser y cantar, pero quedaba mucho.

El Partizán logró surfear la situación lo mejor que supo gracias a Thompson y Jones, y el marcador al descanso fue de 53-37.

La reacción visitante

De repente, el partido se le atragantó al Real Madrid. El Partizán salió con aires renovados tras el paso por los vestuarios y le endosó un parcial de 0-7 al conjunto local.

Más de dos minutos sin anotar estuvo el conjunto blanco, una sangría que frenó Tavares con un gran mate tras la espectacular asistencia de Maledon.

Pero el Partizán seguía a lo suyo. Los de Peñarroya vieron la puerta abierta a la remontada y llegaron a estar a 6 puntos tan sólo. Luwawu-Cabarrot abrió de nuevo la brecha a la decena (60-50), y aunque Maledon estaba fallón en sus penetraciones el Real Madrid volvió a apretar en el tramo final del tercer cuarto (71-57).

🤹🏻♂️ Rebote, deslizándose por el tablero y... 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎. El triple más equilibrista de Facundo Campazzo para el @RMBaloncesto. #EuroLeague https://t.co/25VCsl07ZB — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 8, 2026

En el último parcial los blancos mostraron un gran temple, evitaron cualquier sorpresa y cerraron el partido. Llegaron incluso en este tramo a alcanzar los 20 puntos de renta (83-63), pero el Partizán nunca bajó los brazos.

De nuevo se acercaron los de Belgrado en el marcador, pero dentro de estos altibajos el Real Madrid no sufrió y pudo cerrar con comodidad el partido para empezar a respirar en Europa.