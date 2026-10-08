NBA y FIBA mantienen su proyecto europeo y la puerta abierta al acuerdo tras el rechazo de Euroliga

La NBA y la FIBA mantienen su intención de crear una nueva liga profesional masculina en Europa, pero no dan por cerrada la negociación con la Euroliga.

Ambas organizaciones han difundido este jueves un comunicado conjunto que combina la defensa de una alianza entre las tres entidades con la ratificación de su proyecto, después de que los clubes accionistas de la competición europea rechazaran la propuesta de integración presentada por la liga estadounidense.

"Una alianza entre la Euroliga, la FIBA y la NBA para unificar el ecosistema del baloncesto europeo permitiría desarrollar el enorme potencial de este deporte en toda Europa en beneficio de los clubes, los jugadores y, sobre todo, los aficionados", señala el comunicado.

Y sigue: "La NBA y la FIBA siguen comprometidas con avanzar en la creación de una nueva liga profesional masculina en Europa y con ayudar a construir un ecosistema de baloncesto más sólido y sostenible junto a socios que compartan nuestra visión de crecimiento, oportunidades y los principios fundamentales del modelo deportivo europeo".

Una negativa que no cierra la negociación

El pronunciamiento llega después de la reunión celebrada el martes en Cernobbio, Italia, donde los 13 clubes accionistas de la Euroliga descartaron las condiciones de la oferta de la NBA.

El Barcelona confirmó el miércoles esa decisión y aclaró que una propuesta modificada podría volver a ser examinada. El rechazo afecta, por tanto, al planteamiento presentado, sin cerrar definitivamente la posibilidad de una colaboración.

La Euroliga también decidió impulsar su propia transformación. Los propietarios acordaron avanzar hacia la conversión de las licencias actuales de diez años en franquicias y continuar los planes para ampliar su número.

La competición europea busca reforzar así su estructura mientras permanece abierta la discusión sobre una posible integración con el proyecto estadounidense.

Representantes de los 13 clubes accionistas de la Euroliga en la reunión celebrada en Cernobbio. Euroleague

Según BasketNews, los accionistas prevén retomar las conversaciones en las próximas semanas mediante una contraoferta. La misma información apunta a que la propuesta más reciente de la NBA había mejorado respecto a los primeros contactos, aunque persistían diferencias relevantes entre las partes.

Colaboración sin renunciar al proyecto

El comunicado introduce un elemento de presión negociadora: NBA y FIBA presentan la unión con la Euroliga como una opción beneficiosa, pero mantienen su compromiso con la nueva competición.

Su formulación permite interpretar que prefieren un acuerdo, sin supeditar públicamente todo el proyecto a la aceptación de los actuales propietarios.

La referencia a socios que compartan su visión amplía, además, el marco de colaboración más allá de una mención exclusiva a la Euroliga. Sin embargo, el texto no identifica participantes ni concreta el formato, la financiación o una fecha de estreno. Tampoco desarrolla cómo se aplicarían los principios del modelo deportivo europeo que reivindica.

Entre los propietarios también hay voces favorables al entendimiento. Dimitris Giannakopoulos, dueño del Panathinaikos, defendió el miércoles la necesidad de encontrar una vía de colaboración con la NBA.

Su posición muestra que la negativa de Cernobbio convive con la búsqueda de un acuerdo, mientras las organizaciones implicadas continúan desarrollando sus respectivos proyectos.