Los de Pedro Martínez lucharon hasta el último minuto, pero el acierto de Strazel en los dos últimos tiros libres acabó siendo definitivo.

El Real Madrid sucumbe ante el acierto de Anadolu Efes y consuma su segunda derrota consecutiva en la Euroliga

Estambul volvió a ser un examen exigente para un Real Madrid que todavía busca su mejor versión en este inicio de Euroliga. La derrota frente Anadolu Efes (94-84) dejó al conjunto blanco con un balance de dos tropiezos en las dos primeras jornadas del torneo, tras el ajustado revés encajado días atrás en Dubái. [Narración y estadísticas del partido]

En un tramo inicial de calendario tan comprimido, el equipo acusa el lógico margen de acoplamiento de un proyecto que aún encaja sus nuevas piezas. Pese a los conatos de reacción liderados por la energía de Campazzo y los destellos del debutante Nick Smith Jr., el cuadro madridista no logró culminar la remontada ante el empuje local.

El acierto exterior otomano en momentos clave terminó decantando un duelo vibrante, dejando buenas sensaciones a ráfagas pero confirmando que el margen de mejora pasa por ganar consistencia defensiva durante los 40 minutos.

Bruno 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐 Fernando.



⚒️ El mate del '20' de Anadolul Efes ante su exequipo.#EuroLeague pic.twitter.com/k5FkLPAyiO — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 29, 2026

Los de Pedro Martínez murieron en la orilla. Una pérdida y una posterior falta en ataque de Tavares cuando amenazaban la ventaja de los turcos fue prácticamente definitoria y les dejó sin margen en el último minuto y medio de partido.

De más a menos

El Basketball Development Center de Estambul acogió un duelo vibrante de Euroliga entre el Anadolu Efes y el Real Madrid, con dos actos bien distintos durante los primeros 20 minutos de juego.

El choque arrancó con el magnetismo del debutante Nick Smith Jr., quien estrenó el casillero blanco desde la línea de personal. Acompañado en el quinteto por Campazzo, Pradilla, Deck y Tavares, el Madrid tomó las primeras ventajas. Sin embargo, la reacción local no tardó en llegar: con la electricidad de Dozier y el acierto de Strazel, Efes encendió la caldera turca.

Lejos de arrugarse, el conjunto blanco aceptó el envite al ritmo incisivo de Campazzo, Okeke y Maledon. Tras un constante intercambio de golpes gobernado por el talento desbordante de Mike James, Loyd empató el encuentro, pero una canasta agónica de Pradilla sobre la bocina certificó la ventaja visitante al término de los 10 primeros minutos por 27 a 29.

⚪ Por delante el Real Madrid al final del primer cuarto ante Anadolu Efes.#EuroLeague pic.twitter.com/az0HNEoOT0 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 29, 2026

La compostura madridista se agrietó en el segundo asalto. La tercera falta prematura de Nick Smith frenó la rotación exterior del Madrid. Efes olió la sangre y desató un ritmo voraz, impulsado por un poderoso mate de Kai Jones y las galopadas de Russell.

Aunque Campazzo intentó sostener a los suyos con un triple lejano, el perímetro otomano se convirtió en un vendaval. Con aciertos seguidos de Yusta, Russell y Mike James, los locales abrieron una brecha de 13 puntos cimentada en un letal 55% en triples. Una jugada de tres puntos de Saric a falta de un solo segundo envió el choque al descanso con un claro 53 a 41 para el Anadolu Efes.

Reacción sin premio

Tras el descanso, el Real Madrid saltó al parque dispuesto a rebelarse contra el destino. La reacción blanca arrancó con el primer triple de Nick Smith Jr. con la camiseta madridista, secundado por un disparo certero de Andrés Feliz que recortó distancias.

Sin embargo, Anadolu Efes respondió a cada embestida visitante para proteger su ventaja. Cada atisbo de remontada capitaneado por la garra de Campazzo encontró réplica en la contundencia de Bruno Fernando sobre el aro y los zarpazos lejanos de Dozier y Strazel.

Pese a que el conjunto otomano volvió a estirar la renta tras golpear en la pintura, el cuadro madrileño no entregó la cuchara. Campazzo sostuvo el pulso y, en la última posesión del periodo, Okeke embocó un triple reparador que certificó el parcial de 19-24, dejando el electrónico en 72-65 para mantener la esperanza viva de cara a los 10 minutos finales.

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