El argentino firmó un partido de escándalo ante sus ex y La Penya vuelve a conquistar un título por primera vez desde 2008.

El Joventut se corona como campeón de la Supercopa ante el Barça con una actuación estelar de Laprovittola

El base argentino Nico Laprovittola acribilló este domingo a su exequipo, el Barça, con 31 puntos y 9 triples que decidieron la final de la Supercopa Endesa a favor del Asisa Joventut (101-87), que, arropado por su público en el Olímpic, se coronó campeón del torneo 40 años después.

Laprovittola, agigantado ante el club que decidió no renovarle en verano, batió el récord de triples de la competición que ostentaba su compatriota Pablo Prigioni desde 2008 con 6. Aunque más allá de su exhibición, si el equipo de Dani Miret dominó el marcador durante los 40 minutos fue gracias a un esfuerzo coral.

La dirección del base Ricky Rubio (10 puntos y 8 asistencias), los chispazos del base Boogie Ellis (8) y Álex Reyes (11) en el triple, la energía de los ala-pívot Eli John Ndiaye (14) y Emir Sulejmanovic (19) en la pintura tuvieron su cuota de protagonismo en el éxito de la Penya, que conquistó su primer título desde 2008.

El Barça se mostró incómodo e inconsistente durante todo el encuentro, aunque nunca dejó de pelear y llegó con opciones al último cuarto gracias, sobre todo, al liderazgo del escolta Kevin Punter (20) y del alero Joel Parra (24), especialmente motivado ante su antigua afición.

Los 12.046 aficionados que abarrotaron el Olímpic, verdinegros en su inmensa mayoría, ejercieron de sexto jugador desde mucho antes del pitido inicial, con una pitada monumental a modo de bienvenida para silenciar la presentación de los jugadores azulgranas.

Espoleado por su público, el Joventut empezó mejor y dominó el primer cuarto de la mano de Ricky Rubio, autor de 7 puntos y 4 asistencias, y la anotación interior de Sulejmanovic, con otros 7 tantos en el cuarto.

Incapaz de contener el torrente ofensivo de la Penya, el Barça aguantó el tanteo gracias al acierto exterior de Punter y Parra (12-12, min.4), hasta que la salida de Laprovittola, con cuatro triples casi consecutivos, disparó a los verdinegros al final del cuarto (32-23).

Pecaban de precipitación e individualismo los azulgranas, en especial Gibson y Martin, y Sekulic devolvió las riendas a Punter y Robinson, que ordenaron al equipo. La energía y acierto de Parra, sumada a la anotación interior de Nebo, desencallaron al Barça que, sin embargo, seguía sin encontrar soluciones en defensa.

El Joventut compartía la bola a toda velocidad y encontraba al tirador liberado, con un alto índice de acierto. Y ante la duda, la muñeca de Laprovittola, con dos triples más en el cuarto (18 puntos al descanso), salía al rescate de la Penya, que firmó la primera mitad más anotadora en la historia de las finales de la Supercopa (52-46).

El Barça estaba incómodo sobre la pista, agobiado por la energía de Kraag y Ndiaye, pero la irrupción de Brizuela y Punter, máximo anotador azulgrana en la primera mitad (12), le dio oxígeno al término del segundo asalto.

Sin embargo, el Joventut regresó más concentrado y agresivo, tanto en defensa como en los balones divididos, y, con canastas de Reyes y Sulejmanovic, para establecer la máxima ventaja (61-48, min.25).

El Barça, ya sin Gibson, eliminado (min.26) tras una técnica por un rifirrafe con Rubio, sobrevivió a sus peores minutos por arreones de Punter y Parra, hasta que la inspiración de Martin espoleó a los azulgranas, que despidieron el cuarto con un triple de Punter y una canasta de Robinson sobre la bocina que silenciaron el Olímpic (71-68).

En el momento más delicado, Laprovittola reapareció con un triple con aroma a sentencia (82-72, min.33) y de ahí en adelante, pese a la rebeldía de Parra, el Joventut se multiplicó en defensa para vetar el camino al aro y, ante la falta de ideas y el bloqueo azulgrana en el triple, se hizo fuerte en el rebote para encarrilar una victoria que certificó Laprovittola con su noveno triple a 1:44 del final (94-84).

Con los brazos extendidos, pidiendo más ruido al público, el base argentino fue despedido entre gritos de 'MVP'. Fue el colofón a la fiesta que tantos años llevaba esperando Badalona, 40 desde la última Supercopa y 18 desde su último gran título, la alegría de una ciudad que vuelve a disfrutar del baloncesto gracias al equipo que encabezan Ricky Rubio y Laprovittola.

Joventut 101 - 87 Barça

Asisa Joventut (32+20+19+30): Rubio (10), Ellis (8), Reyes (11), Ndiaye (14), Sulejmanovic (19) -cinco inicial-; Kraag (4), Laprovittola (31), Hakanson (-), Torres (-), Nogués (-), Birgander (2) y Cheatham (2).

Barça: (23+23+22+19): Robinson (8), Punter (20), Umude (2), Parra (24), Nebo (3) -cinco inicial-; Gibson (-), Martin (16), Brizuela (6), Nkamhoua (5), Núñez (-), Balcerowski (3) y Minaya (-).

Árbitros: Antonio Conde, Carlos Peruga y Arnau Padrós. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador visitante Gibson (min. 25).

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Supercopa Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 12.046 espectadores.