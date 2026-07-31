Mario Hezonja deja el Real Madrid y confirma su fichaje por los Cleveland Cavaliers para jugar en la NBA

Fin al culebrón. Mario Hezonja ya es jugador de los Cleveland Cavaliers. El jugador croata podrá cumplir sus aspiraciones y jugará esta próxima temporada en la NBA.

Tal y como contó EL ESPAÑOL, el club daba por hecha su marcha desde hacía tiempo, por lo que ya estaba planificando la temporada sin él. Ahora, después de varios giros en su situación, su salida rumbo a Estados Unidos se ha confirmado.

Los Cleveland Cavaliers se llevan finalmente al croata, que regresa a la NBA seis años después de su última experiencia en la mejor liga del mundo.

El alero ha militado las últimas seis temporadas en las filas del Real Madrid y ha formado parte de los logros recientes más importantes de club blanco. Sin embargo, quería volver a Estados Unidos y finalmente ha terminado cristalizando la opción de los Cleveland Cavaliers.

Precisamente, en la plantilla de los 'Cavs' se encuentra actualmente Olivier Sarr. El francés es uno de los elegidos por el Real Madrid para reforzar su róster y se espera que termine llegando al Movistar Arena en las próximas fechas.

MVP a la NBA

Hezonja fue elegido 'MVP' de la liga española este último curso 2025-26 tras promediar 17,5 puntos y 4,9 rebotes por partido. Pese a que tenía contrato con el Real Madrid hasta 2029, una clausula permitía su regreso a la NBA a cambio de abonar unos 850.000 euros.

En los Cavaliers, Hezonja estará a las órdenes del técnico Kenny Atkinson, que tiene nacionalidad española, y compartirá vestuario con figuras como Donovan Mitchell o James Hardem.

Our very own Super Mario, leveling up in the Wine & Gold!@mariohezonja | #LetEmKnow pic.twitter.com/5u0e1bXqpr — Cleveland Cavaliers (@cavs) July 31, 2026

El croata ya estuvo cinco años en la NBA entre 2015 y 2020. Durante aquella primera estancia pasó por equipos como Orlando Magic, New York Knicks y Portland Trail Blazers.

En la liga estadounidense llegó a disputar un total de 330 partidos (69 de ellos como titular) y promedió 6.9 puntos, 3,1 rebotes y 18,5 minutos sobre la pista.

Hezonja, elegido en la quinta posición en el Draft de 2015, incluso llegó a disputar cinco partidos de playoff por el título en el año 2020 con los Portland Trail Blazers.