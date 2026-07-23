El Real Madrid de baloncesto cierra una plantilla excepcional con una única consigna de Florentino: ganar títulos

El Real Madrid lo tiene muy claro, quiere volver a ganar. Esa es la gran premisa que se ha marcado Florentino Pérez para esta próxima temporada, la de regresar a la normalidad y ver a los blancos levantando títulos de nuevo.

Para ello se ha acometido una clara reestructuración de la plantilla que ha comenzado desde la cabeza visible en el banquillo. Pedro Martínez tomó el testigo de Sergio Scariolo tras su obra maestra en Valencia y ya le da vueltas al cerebro para encajar de la mejor forma posible sus piezas.

Unas fichas nuevas, por cierto. Porque a los fichajes ya confirmados de Jaime Pradilla, Timothé Luwawu-Cabarrot y Mikael Jantunen, EL ESPAÑOL ha conocido que se les unirán próximamente tanto Olivier Sarr como Damian Jones.

Olivier Sarr, hermano mayor de Alexandre Sarr, es un pívot que llegará procedente de Estados Unidos, donde ha estado jugando esta última temporada en los Cleveland Cavaliers con un contrato dual.

Damian Jones, por su parte, será el otro pívot que llegará para entrar en la rotación de Tavares. Un jugador dos veces campeón de la NBA y con una carrera más que dilatada en la NBA.

Tanto Sarr como Jones son, por lo tanto, las dos últimas piezas que incorporará el Real Madrid en las próximas fechas para reforzar su juego interior y tenerlo todo a punto de cara al inicio del curso.

Más aún cuando en el club blanco no cuentan con Garuba hasta finales de la temporada después de la rotura completa que sufrió en el tendón de Aquiles en plena Final Four de la Euroliga.

Objetivo, Supercopa de Europa

En el Real Madrid tienen claro que todo estará a punto para el primer torneo de la nueva temporada. El conjunto blanco se estrenará en la novedosa Supercopa de Europa, un invento de la Euroliga que se disputará entre el 18 y el 19 de septiembre.

Abu Dabi será la sede de este novedoso torneo en el que el Real Madrid será uno de los grandes protagonistas. Compartirán cartel con él equipos como Olympiacos o Dubái Basket.

A esta cita espera el conjunto blanco que llegue ya Tavares a punto. El caboverdiano también se lesionó en el tramo final de la temporada, durante un encuentro de la Euroliga, pero su recuperación ha ido por el buen camino.

Salidas y otros movimientos

El Real Madrid ya ha confirmado en las últimas fechas tres salidas. Trey Lyles, Alex Len y David Krämer finalizaron sus respectivas etapas como jugadores blancos, y ahora todas las miradas se centran en la salida de Mario Hezonja rumbo a la NBA.

Varios equipos han mostrado interés en el croata, pero todavía no ha llegado a cristalizar ninguna de las posibilidades que aparecen en el horizonte.

Sin embargo, en el club blanco ya no cuentan con él y dan por segura su marcha. De ahí los últimos movimientos que ha realizado en el mercado de fichajes.

Lo que sí están considerando en el Real Madrid es el regreso de Eli Ndiaye. El ala-pívot salió el pasado verano rumbo a Estados Unidos, y ahora las circunstancias de la plantilla han hecho que su nombre vuelva a estar sobre la mesa. Eso sí, también se valora repescarlo para cederlo durante el curso.

Asimismo, la idea de la entidad blanca es la de buscar una cesión para el joven Izan Almansa para que siga con su progresión.

El Real Madrid también tuvo en la agenda durante este verano el nombre de un viejo conocido como el de Guerschon Yabusele. El ala-pívot francés, sin embargo, terminó decantándose por una oferta superior de Panathinaikos ante la que el conjunto blanco no podía hacer frente.

Yabusele, durante un partido de Euroliga con el Real Madrid. EFE EFE.

En cualquier caso, Jaime Pradilla es la gran apuesta blanca para convertirse en el referente español de la plantilla a partir de esta próxima temporada. Firmó por los próximos cinco años y en el club hay una gran confianza en él, más aún ante el relevo generacional que se atisba ante la veteranía del incombustible Sergio Llull.

Por otra parte, Rudy Fernández permanecerá en el equipo directivo junto a Alberto Herreros. Ambos, bajo la batuta de Juan Carlos Sánchez, cuyo regreso al Real Madrid fue confirmado hace unas semanas para tratar de volver a la fórmula del éxito que durante tantos años dio sus frutos en el equipo blanco.

Los cinco fichajes del Real Madrid

Jaime Pradilla Pradilla, con la camiseta del Real Madrid. R. MADRID El primer fichaje de la 'era Pedro Martínez'. Llegó de la mano del nuevo técnico tras su increíble temporada en Valencia Basket, donde promedió 10,2 puntos, 5,8 rebotes y 15,5 tantos de valoración en la conquista de la Liga Endesa. El ala-pívot, de más de dos metros, también fue clave para ganar la Supercopa

Luwawu-Cabarrot Cabarrot, con la camiseta blanca. R. MADRID Este experimentado alero llega como una garantía anotadora. Máximo artillero de la Liga Endesa el pasado curso con 18,1 puntos de promedio, su experiencia en Baskonia, de donde procede, y en la NBA, hacen que sea un seguro de vida para los momentos más determinantes.

Mikael Jantunen Jantunen, fichaje del Real Madrid. REAL MADRID Ala-pívot de 2,05 metros con una gran capacidad reboteadora y una excelente estadística desde la línea de triple. Ganador de Liga, Copa y Supercopa en Turquía la pasada temporada con el Fenerbahce, sabe lo que es jugar la Euroliga y tiene amplia experiencia en diferentes ligas europeas.

Olivier Sarr Olivier Sarr, con Oklahoma. NBA Llegará al Real Madrid para reforzar el juego interior ante las salidas de piezas como Alex Len. Estuvo en la agenda del Barça este mismo verano, pero los blancos terminarán ganando la carrera por este jugador de 2,08 metros que llegará procedente de los Cleveland Cavaliers de la NBA.