El Real Madrid confirma el fichaje del ala-pívot Mikael Jantunen, tercer refuerzo de la 'era Pedro Martínez'

El Real Madrid se sigue reforzando de cara a la temporada que viene. El conjunto blanco anunció este miércoles la llegada de Mikael Jantunen, el ala-pívot finlandés procedente del Fenerbahce.

Se trata de la tercera incorporación del conjunto blanco en la 'era Pedro Martínez'. Desde que el extécnico de Valencia Basket tomó las riendas del Real Madrid, previamente llegaron los refuerzos de Jaime Pradilla y de Timothé Luwawu-Cabarrot.

La entidad merengue anunció que el acuerdo con Jantunen es por las próximas dos temporadas, "hasta el final de la 2027/2028".

Mikael Jantunen, a la izquierda, nuevo refuerzo del Real Madrid. EFE

“Ya he dado grandes pasos, como jugar y tener éxito en la Euroliga, pero seguro que este es el paso más importante hasta ahora en mi carrera", aseguró el nuevo fichaje madridista.

"Estaba muy contento cuando me llamaron, es un sentimiento irreal. El Real Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo. Estoy muy contento de venir aquí, emocionado por empezar a trabajar aquí y jugar delante de los aficionados”, afirmó.

Un campeón de la Eurocup

Jantunen, de 26 años y 2,03 metros de altura, es un ala-pívot con capacidad para lanzar desde el perímetro y abrir el campo.

Nació en Helsinki y se formó durante dos temporadas en los Utah Utes de la NCAA, la liga universitaria estadounidense. Debutó como profesional en las filas del Oostende belga, en el que dejó grandes sensaciones y llamó la atención de varios clubes del panorama europeo.

Desde allí su carrera comenzó a crecer rápidamente. Firmó por el Treviso italiano en 2022, y en el equipo transalpino jugó tan sólo una temporada.

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Desde allí se marchó directamente al Paris Basketball, donde se reivindicó ante todo el continente como uno de los jóvenes más prometedores con apenas 23 años.

Militó dos temporadas en el conjunto de la capital francesa en una estancia plagada de éxitos. Allí ganó la Eurocup, la segunda competición continental, también la liga francesa y la Copa de Francia bajo las órdenes de Tiago Splitter.

El campeón de Europa el año pasado, Fenerbahce, decidió hacer efectivo su fichaje en verano de 2025 para las dos siguientes temporadas, aunque hace unas semanas comunicó la rescisión de su contrato tras no brillar bajo las órdenes del lituano Sarunas Jasikevicius.

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Allí consiguió ganar el triplete nacional, con Liga, Copa y Supercopa de Turquía. Su llegada podría cubrir la posible baja de Mario Hezonja, algo con lo que ya cuentan en el club blanco.

Jantunen se enfrentó al Real Madrid la temporada pasada en la Euroliga. En la máxima competición continental firmó unas estadísticas de 6,4 puntos, 4 rebotes y 7,3 de valoración.

Llegó a jugar incluso la Final Four con el Fenerbahce, aunque no pudo llegar a la gran final después de caer a manos del Olympiacos.

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✅ Reconocimiento médico

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Con la selección de Finlandia debutó a los 16 años y participó en el Eurobasket 2025 con unos guarismos de 12,1 puntos y 4,8 rebotes, siendo pieza clave para llegar a las semifinales del torneo.

El equipo finés acabó en un histórico cuarto puesto al perder la final de consolación ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, con Jantunen como jugador más valorado con 22 tantos, 13 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.